Segons les dades fetes públiques pel departament d’Estadística, el nombre global de demandants en recerca en el mes de desembre és de 390 persones, un fet que representa una variació negativa respecte al mes anterior del 3,9% i un increment del 2,9 en comparació al mateix mes de l’any anterior, que va ser de 379 persones. Pel que fa al nombre de demandants en millora a final de mes és de 263, que es tradueix en un increment de l’1,2% i una variació del +16,4% respecte al desembre de l’any 2018.

El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.127, l’equivalent a una variació mensual del -4,0% i una variació del -10,1% respecte al desembre de l’any 2018. El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern és de 25, cosa que representa un +92,3% respecte a les dades de desembre de l’any 2018.

En relació a les contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, aquest mes s’han fet 21, cap mitjançant el Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, cap via el PFCI i el PFOF, 1 via el Programa empresa inclusiva i cap via el programa PFCF joves actius 16-21.

L’octubre registra 37.591 assalariats

Pel que fa al nombre d’assalariats del mes d’octubre del 2019, aquest se situa 37.591 persones, fet que representa una variació del +1,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 36.963. La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels darrers dotze mesos és de 39.432, el que representa una variació positiva del +1,9% respecte a les dades del període anterior.

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes d’octubre del 2019 s’ha situat en els 2.096,13 euros, que es traduiria en una variació positiva de l’1,8% respecte al salari mitjà del mes d’octubre del 2018, que va ser de 2.059,31 euros.