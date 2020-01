Després de passar la nit en el bivac de Shubbaytah, dormint en naus comercials adequades per a l’ocasió. Albert Llovera-Marc Torres-Ferran Marco, van iniciar la penúltima etapa del Dakar Saudita amb energies renovades i amb ganes de recuperar el temps perdut en la jornada d’ahir.

Van acabar l’etapa en la 15a posició (van sortir des de la 31a,) amb un crono de 5h39’12”, a 54’21” del guanyador de l’especial. La gran actuació en la jornada d’avui els va servir per a recuperar, gairebé mitja hora, respecte a Jan van de Laar, el rival a superar en la general. De moment els problemes d’Ales Loprais, han donat opció al pilot d’Andorra la Vella a millorar una posició (14a) en l’esmentada provisional.





Després de la tempesta va venir la calma

Una altra jornada molt dura en el “Empty Quarter” que avui s’ha pogut disputar sense cap problema. Les dunes han estat una vegada més el gran obstacle a batre.

En aquest aspecte Albert ens ha comentat que: “Cada dia em trobo més còmode en aquests escenaris. La veritat és que l’equip que hem format (amb Marc i Ferran) a l’habitacle, de l’IVECO facilita les coses. Col·laborant en tot moment, de manera immediata intentem trobar la millor solució”.

Pocker dels Kamaz a l’arribada a Haradh

Un altre festival de Kamaz en la meta de Haradh. Els quatre vehicles de l’equip rus han ocupat les quatre primeres posicions de l’etapa, amb Andrey Karginov, qui sinó, al capdavant.

Durant bona part de l’etapa ha estat Dimitry Shibalov el que ha encapçalat l’etapa, ha estat en la recta final (pas pel km 271) quan el dominador del Dakar 2020 s’ha posat al capdavant per a anotar-se un altre parcial en el seu haver.

Esment a part es mereix Eduard Nikolaev, vencedor en l’últim Dakar sud-americà. En aquesta ocasió ha estat més de la meitat de l’etapa prop dels seus companys. No obstant això, continua sent l’única tripulació Kamaz que no ha guanyat cap etapa.

Comentar que els Kamaz, d’11 etapes disputades n’han guanyat 10.



Avui la situació ha tornat a la normalitat

Una vegada finalitzada la jornada, Albert es mostrava eufòric després de l’actuació que han protagonitzat en aquesta penúltima etapa: Hem anat a fons des de l’inici, recuperant posicions de manera ràpida. En aquest sentit pensava que tindria més problemes en els avançaments.

Hem superat les cadenes de dunes sense haver de parar en cap moment i això ens ha donat l’opció de mantenir un excel·lent ritme durant tot el recorregut.

En el deure de l’etapa cal incloure el desgast físic que ha suposat fer una etapa totalment a l’atac: “Estic exhaurit, això ja li ho he comentat a Jordi (Zaragoza) que estava en el final d’etapa, perquè es posi a punt pel qual li espera aquesta tarda. Els braços, canells, mans…, En fi estem en la recta final del Dakar i les forces escassegen. Malgrat tot, estic convençut que demà sortiré totalment recuperat i amb la motivació a tope per a lluitar per la 13a posició”.

Demà s’acaba el primer Dakar Saudí.

Falta una sola etapa per a arribar al podi final de Qiddiya, sembla que Dakar està acabat, però això no és del tot cert. Un excés de confiança en aquests 447 km de la 12a etapa, pot resultar fatal i deixar sense premi l’esforç realitzat fins ara.

L’escenari d’aquesta etapa final, 374 km cronometrats, obligarà els equips a mantenir la seva concentració el màxim. Segons els organitzadors de la prova la gran dificultat estarà en la navegació, la gran quantitat de pistes d’una zona per la qual van passar la setmana passada, en l’arribada a Riyadh, pot provocar veritables maldecaps a les tripulacions.

El Dakar finalitzarà amb una especial de 20 km, que decidirà el vencedor del “Qiddiyah Trophy”, sense tenir conseqüències directes en la general final.

FotoEsport