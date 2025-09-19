L’APLEC convoca una reunió pública a Perpinyà

L’APLEC, l’Associació de famílies d’alumnes i l’Associació per a l’ensenyament del català a Catalunya Nord convida a participar als pares i a les mares d’alumnes i a totes les persones interessades a la reunió pública que tindrà lloc el dijous, 25 de setembre, a les 18:30 hores, al Casal de Perpinyà (23 av. del liceu, a Perpinyà).
Aquesta trobada té per objectiu informar la ciutadania sobre els projectes i els reptes en curs i immediats amb l’objectiu d’aconseguir que tots els alumnes facin català a escola, però “també serà l’ocasió per a apropar-nos a les famílies i recollir llurs aportacions i també les de totes les persones interessades en el futur del català a l’escola i a la vida social”, assenyalen des de l’associació.
Durant la reunió, l’APLEC presentarà les línies d’acció previstes per al 2026, entre les quals destaquen l’obertura de noves fileres bilingües. L’entitat assegura que la participació de tothom és essencial per a fer créixer la presència del català i consolidar el paper de la comunitat educativa i associativa.