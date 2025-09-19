La Vertical Urgellet celebra diumenge la cinquena edició

La Seu d’Urgell organitza diumenge vinent, 21 de setembre, la cinquena edició de la Vertical Urgellet, una cursa de muntanya en modalitat quilòmetre vertical, amb un únic recorregut. La prova, inclosa en el Cadí Circuit Fer, servirà per a completar els rànquings de curses verticals d’enguany. El traçat en qüestió s’iniciarà davant del Palau d’Esports de la Seu d’Urgell i ascendirà fins al Roc de la Guàrdia, a uns 1.400 metres, aproximadament, ja al municipi de les Valls de Valira, des d’on es pot gaudir d’excel·lents vistes de la plana de l’Urgellet.
És una distància de 5,75 km amb un desnivell positiu acumulat de 791 metres i un nivell d’exigència mitjà. Està previst un avituallament a mig recorregut, un altre a la meta i un últim més complet a la tornada al Palau d’Esports. El descens es podrà realitzar pel mateix trajecte, excepte el primer tram de baixada, que es farà per un camí alternatiu per a evitar encreuaments amb els participants que estiguin arribant a la meta.
La inscripció té un preu de 10 euros que inclou, entre d’altres, l’obsequi d’una tovallola de microfibra per als primers 100 inscrits. El termini per a apuntar-se finalitza aquest divendres, 19 de setembre, a la nit (23 h). No s’admetran inscripcions després d’aquest termini. El formulari es pot trobar al web del Servei Municipal d’Esports de la Seu. La recollida de dorsals es podrà fer al Palau Municipal (Av. Camí Ral de Cerdanya, 31), el dissabte 20 de setembre, de 17 a 20 hores. La sortida serà diumenge a les 9 del matí.
Possibilitat de sortida esglaonada
En funció del nombre d’inscrits, hi ha la possibilitat que la sortida es faci de forma esglaonada i es compensin els temps a l’arribada per tal de determinar la classificació final. Amb aquesta mesura, s’eviten aglomeracions i possibles col·lapses, especialment en els primers trams de corriol. Si s’acaba optant per aquesta mesura, el nombre de corredors en cada sortida i l’interval entre elles s’acabarà decidint en funció de les persones inscrites a la cursa.
D’altra banda, l’organització ha indicat que amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental, no es facilitarà gots de plàstic d’un sol ús en els avituallaments. Les persones participants hauran de portar el seu bidó o recipient propi.