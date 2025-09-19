El Parc Central acull, dissabte, l'”Andorra ArrEU! Famílies”

Cartell anunciador de les activitats programades (SFGA)
En el marc dels actes de celebració dels 35 anys de l’establiment de relacions entre Andorra i la Unió Europea, aquest dissabte, de les 11 a les 18.30 hores, tindrà lloc al Parc Central l'”Andorra ArrEU! Famílies“. Es tracta d’una diada festiva i divulgativa amb activitats infantils de gran format, com el “Joc Andorra ArrEU”, un trencaclosques gegant i animacions teatralitzades.

També es podrà visitar el circuit expositiu “Temps endins”, que recorre la història recent de les relacions bilaterals entre Andorra i la Unió Europea. Totes les activitats són obertes al públic.

