L’Andorra Rally seguirà a Andorra la Vella durant les edicions 2022 i 2023

El president de l’Automòbil Club d’Andorra, Enric Tarrado, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, han rubricat l’acord pel qual l’Andorra Rally continuarà, almenys, durant les pròximes dues edicions, la 51 (any 2022) i la 52 (any 2023), mantenint la base operativa a la capital del país.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que “el Comú d’Andorra la Vella manté el compromís adquirit el 2016 amb aquest important esdeveniment esportiu, que permet dinamitzar el centre del país i permet gaudir, també, als ciutadans i turistes, així com als propietaris dels vehicles que hi prenen part”.

Enric Tarrado, president de l’Automòbil Club d’Andorra, ha manifestat la seva satisfacció per signar la renovació de l’acord perquè “tenir el centre neuràlgic del ral·li nacional a Andorra la Vella significa que la nostra prova continua gaudint de les millors infraestructures i serveis. L’important eix comercial que és Andorra la Vella té un gran al·licient per al ral·li, com també ho és la pròpia prova esportiva per a la capital del país”.

L’Andorra Rally va estar vinculat històricament a la capital fins a la 35a edició (2006), traslladant-se a partir de 2007 a Ordino, on va romandre per un període de 9 anys, tornant a Andorra la Vella el 2016. Totes aquestes dades i la pròpia història del ral·li surten en el llibre recopilatori de les 50 edicions que l’ACA va editar el 2021 i que aporta bibliografia a l’esport automobilístic andorrà.

El 51 Andorra Rally se celebrarà aquest any el dia 17 de setembre amb un nou format que actualment s’està dissenyant per part d’ACA Esportiva. El parc de vehicles i el final de ral·li es farà a l’aparcament Prada Casadet, mentre que el podi de sortida s’instal·larà en el pont de la Rotonda, en ple eix comercial de la parròquia.

L’oficina permanent de la cursa estarà situada, com en els darrers anys, a l’edifici del Comú d’Andorra la Vella.