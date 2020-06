L’Alt Urgell proposa tres possibles ubicacions per a la seu pirinenca de l’Agència de la Natura

El Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell ha proposat tres possibles ubicacions per facilitar que la comarca aculli la seu pirinenca de la futura Agència de la Natura de Catalunya. Després que el conseller de Territori, Damià Calvet, va prometre la setmana passada que aquest nou òrgan serà descentralitzat i present en aquelles zones més afectades per normes ambientals, els representants alturgellencs li han adreçat una carta en què ofereixen tres edificis ja existents que podrien acollir l’ens: la Casa dels Parcs dels Pirineus, l’edifici annex del Consell Comarcal i Casa en Coll.

Dos d’aquests indrets són al municipi de la Seu d’Urgell. El primer, la Casa dels Parcs, és propietat de l’Ajuntament urgellenc però és gestionat pel mateix Departament de Territori i Sostenibilitat, atès que exerceix com a punt d’informació dels parcs naturals de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró. També s’hi ofereix als visitants informació de la resta d’espais protegits d’arreu dels Pirineus. Des del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell destaquen el fet que aquestes dependències ja compten amb despatxos, sales de reunions i connexió de fibra òptica, a més d’una ubicació molt visible, atès que és al costat mateix de la rotonda d’Andorra, on hi ha la cruïlla entre la carretera N-145 i l’Eix Pirinenc (N-260), que connecta la comarca amb la Cerdanya i el Pallars Sobirà.

Mentrestant, pel que fa a l’edifici annex del Consell Comarcal, situat al costat del passeig de Joan Brudieu, els alcaldes n’esmenten el fet que actualment ja acull la Direcció General de Polítiques de Muntanya i la seu de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA). També asseguren que que hi ha la possibilitat de poder distribuir l’interior com calgui, a més de comptar amb instal·lació de fibra òptica.

Finalment, la Casa en Coll és al municipi d’Alàs i Cerc i és propietat de la Generalitat. Actualment funciona com a espai vinculat a l’aprenentatge de la natura, però no està previst de moment per desenvolupar-hi una funció administrativa.

A la carta que han tramès a Damià Calvet, els alcaldes i alcadesses de l’Alt Urgell asseguren que estan “satisfets” amb les explicacions que la Generalitat de Catalunya els va donar just abans que el Parlament aprovés, dimecres passat, la proposició de llei per crear l’Agència de la Natura. El Consell d’Alcaldes opina que, tot i la polèmica que ha generat la proposta arreu del Pirineu, en el cas de l’Alt Urgell en tot moment han procurat mantenir “una posició constructiva i propositiva en el debat”. Ara, esperen que el futur organisme “sigui garant de la biodiversitat del món rural i motor de prosperitat”.

La presidenta de l’ens i alcaldessa de les Valls d’Aguilar, Rosa Fàbrega, considera que hi ha “una oportunitat per atansar l’administració i la presa de decisions als territoris de muntanya”, després que les darreres setmanes molts alcaldes i representants sectorials han denunciat que la tramitació de l’Agència s’havia fet sense consultar-los i que en alguns casos se n’havien assabentat per casualitat perquè ni el Parlament ni el Govern no els havien informat al respecte.