L’Ajuntament recupera l’acte de reconeixement a esportistes i clubs de la Seu d’Urgell

L’acte de reconeixement es farà el diumenge, 31 d’agost (Aj. la Seu)

Aquest proper 31 d’agost, diumenge de Festa Major, l’Ajuntament celebrarà -després d’anys sense organitzar-se- l’acte de reconeixement a esportistes i clubs de la Seu d’Urgell que han destacat i assolit èxits significatius durant la temporada 2024/25. L’acte, que s’iniciarà a les set de la tarda a la sala la Immaculada i que és obert a tothom, estarà presidit per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu.

Els esportistes que rebran el seu guardó i els seus mèrits són:

  • FC PIRINEUS: Campiones de lliga. Segona Catalana Infantil.

  • FC PIRINEUS: Campiones de lliga. Segona Catalana Cadet F7.

  • CLUB ATLÈTIC LA SEU: Ascens a Primera Divisió Catalana Femenina.

  • CLUB ATLÈTIC LA SEU: Ascens a Divisió d’Honor Catalana Masculina i Campió Copa Lleida.

  • CLUB HOQUEI CADÍ: Ascens a Nacional Catalana.

  • CADÍ LA SEU: Campiones Lliga Catalana AON LF.

  • ANTÍA GONZALEZ: Campiona Catalunya FEM15 I FEM17. Subcampiona d’Espanya FEM17.

  • GERARD ESCOLÀ: Campió OK Lliga Plata i ascens a OK Lliga.

  • JORDI BADIA: Subcampió Copa del Rei d’hoquei patins.

  • SADURNÍ BETRIU: Guanyador del Circuit Internacional Ski Classics. Campió d’Espanya de llarga distància. Guanyador Marxa Beret.

  • MARC COLELL: Top 8 Copa d’Europa Schlinig. Top 25 esprint per equips Copa del Món Lahti. Debut al Campionat del Món esprint a Trondheim.

  • JAUME PUEYO. Top 10 esprint Copa del Món de Lahti. Top 30 esprint Campionat del Món Trondheim. Top 14 esprint per equips Campionat del Món Trondheim.

  • QUIM FARGAS. Campió del Món d’Enduro eBike FIM. Campió de Catalunya Enduro BTT.

Val a dir que l’Ajuntament de la Seu té previst organitzar un altre acte a finals d’aquest any per a reconèixer els esportistes que competeixen en anys naturals i que recollirà les actuacions i èxits assolits durant tot 2025.

