L’Ajuntament recupera l’acte de reconeixement a esportistes i clubs de la Seu d’Urgell

Aquest proper 31 d’agost, diumenge de Festa Major, l’Ajuntament celebrarà -després d’anys sense organitzar-se- l’acte de reconeixement a esportistes i clubs de la Seu d’Urgell que han destacat i assolit èxits significatius durant la temporada 2024/25. L’acte, que s’iniciarà a les set de la tarda a la sala la Immaculada i que és obert a tothom, estarà presidit per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu.
Els esportistes que rebran el seu guardó i els seus mèrits són:
- FC PIRINEUS: Campiones de lliga. Segona Catalana Infantil.
- FC PIRINEUS: Campiones de lliga. Segona Catalana Cadet F7.
- CLUB ATLÈTIC LA SEU: Ascens a Primera Divisió Catalana Femenina.
- CLUB ATLÈTIC LA SEU: Ascens a Divisió d’Honor Catalana Masculina i Campió Copa Lleida.
- CLUB HOQUEI CADÍ: Ascens a Nacional Catalana.
- CADÍ LA SEU: Campiones Lliga Catalana AON LF.
- ANTÍA GONZALEZ: Campiona Catalunya FEM15 I FEM17. Subcampiona d’Espanya FEM17.
- GERARD ESCOLÀ: Campió OK Lliga Plata i ascens a OK Lliga.
- JORDI BADIA: Subcampió Copa del Rei d’hoquei patins.
- SADURNÍ BETRIU: Guanyador del Circuit Internacional Ski Classics. Campió d’Espanya de llarga distància. Guanyador Marxa Beret.
- MARC COLELL: Top 8 Copa d’Europa Schlinig. Top 25 esprint per equips Copa del Món Lahti. Debut al Campionat del Món esprint a Trondheim.
- JAUME PUEYO. Top 10 esprint Copa del Món de Lahti. Top 30 esprint Campionat del Món Trondheim. Top 14 esprint per equips Campionat del Món Trondheim.
- QUIM FARGAS. Campió del Món d’Enduro eBike FIM. Campió de Catalunya Enduro BTT.
Val a dir que l’Ajuntament de la Seu té previst organitzar un altre acte a finals d’aquest any per a reconèixer els esportistes que competeixen en anys naturals i que recollirà les actuacions i èxits assolits durant tot 2025.