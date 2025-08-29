Mònica Doria suma un nou top10 en Copa del Món en el retorn a la màxima competició

La piragüista del Principat, Mònica Doria, ha tornat a signar un top10 a la Copa del Món. La palista ha continuat amb la seva regularitat, aquesta temporada, i ha assolit una novena posició que ha estat clau per a fer un salt important a la classificació general de caiac. A Tacen, Eslovènia, Mònica Doria ha tornat a fer una primera mànega molt sòlida que l’ha deixat cinquena i que li ha permès accedir a la final amb comoditat.
Ja en la lluita per les medalles, un primer error a la porta dos li ha costat un temps valuós que l’ha obligat a arriscar amb unes línies més agressives que li han provocat dos tocs (portes 9 i 15). La victòria ha estat per a la britànica Woods, seguida de la local Hocevar i la nord-americana Leibfarh.
Salt a la general
Més enllà del resultat d’aquest divendres, Doria ha fet un important salt a la general de caiac. Tot i que abans d’aquesta prova la medalla semblava difícil, l’accés a la final d’aquest divendres li permet continuar aspirant a un gran resultat en aquesta modalitat.
Després de Tacen, l’andorrana és setena amb 124 punts, a 45 punts del podi. Cal recordar, que la guanyadora d’una prova de Copa del Món suma 60 punts, la segona 55 i la tercera 50. A més, a Augsburg aquestes puntuacions valen doble, el que deixa tot obert.
Dissabte, torn per a la canoa
De cara a aquest dissabte la campiona d’Europa competirà en canoa en una prova en la qual sí que necessita un bon resultat per a seguir en la lluita per les medalles de la general. Una classificació que arriba molt igualada i més després de les absències que hi haurà en aquesta competició.
Doria sap ja que guanyarà mínim dues places si accedeix a la final i que, en cas d’assolir un podi, es podria quedar a tocar de les tres primeres places de la general. Ara mateix, la tricolor arriba empatada en la vuitena posició, a 32 punts del bronze general.