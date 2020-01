L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha demanat al Govern espanyol que faci un estudi de reforma integral de la carretera N-260 (Eix Pirinenc) per tal de resoldre les mancances que aquesta via arrossega des de fa dècades, i que es reflecteixen en fets com el tall d’aquest dijous al terme municipal del Pont de Bar, a causa d’una esllavissada de roques.

En una entrevista a RàdioSeu, l’alcalde urgellenc ha lamentat que cada vegada són més freqüents “esllavissades que, de fet, deixen pobles incomunicats, com la que hi va haver ara fa pocs dies al Pallars Sobirà”, i impedeixen la comunicació en cas que hi hagi alguna emergència.

Pel que fa a la del Pont de Bar, Jordi Fàbrega remarca que en aquest cas ha afectat la connexió entre les dues principals poblacions de l’Alt Pirineu: la Seu i Puigcerdà. En aquest sentit, el batlle de la Seu recorda que l’N-260 “és una via fonamental, i és lamentable que no hi hagi un projecte d’Eix Pirinenc, que depèn del Ministeri de Foment”. Al respecte, Fàbrega ha detallat que en una reunió recent amb el subdelegat de l’Estat a Lleida, José Crespín, li ha demanat precisament que com a mínim es redacti un projecte de les millores que cal fer-hi, “perquè el dia que hi hagi diners disponibles, si el projecte ja està fet, ja se sap per on s’ha de començar, quins trams són prioritaris i com s’ha d’anar fent a poc a poc”. Fàbrega ha aprofitat per recordar la manca d’inversions per part del Govern espanyol al llarg de les darreres dècades a l’hora de modernitzar el traçat de l’Eix Pirinenc.

Alhora, des de l’Ajuntament de la Seu lamenten el greuge comparatiu del tram català de l’N-260 amb d’altres vies de muntanya. L’alcalde recorda que “si vas a zones muntanyenques d’Espanya, com ara el País Basc, o als Alps, te’n fas creus de com podem tenir activitat econòmica, per exemple, amb el Pallars, si tenim la barrera del Cantó que no ens hi deixa accedir”. I conclou que “és molt difícil que el Pirineu pugui tirar endavant si no té aquests mínims, que és comunicar-nos amb comarques veïnes i accedir-hi amb condicions, i amb seguretat”.

Afectació en l’activitat quotidiana

En l’entrevista, Jordi Fàbrega ha anat més enllà i ha expressat la necessitat que les administracions superiors atenguin les mancances que s’està demostrant que té l’Alt Pirineu i que afecten la seva activitat quotidiana, com és el cas dels talls de llum i de telefonia causats per la nevada d’aquest dimecres, les dificultats per accedir a internet en alguns nuclis o bé d’altres esllavissades a les carreteres.

L’alcalde de la Seu conclou que “malauradament, passa massa sovint que la climatologia ens deixi pobles sense llum, sense accessos o sense telèfon”, i hi afegeix que “no podem estar sempre apagant focs, sinó revisar perquè no se’ns cremi el bosc, en sentit figurat”, i que “cal plantejar-se seriosament quin Pirineu volem, com volem que hi visqui la gent d’aquí, com volem que hi vinguin els visitants i quins serveis i infraestructures necessitem”. Uns reptes que considera que ha d’assumir el nou programa de la Generalitat ‘País Viu’, que preveu una interlocució directe entre el Govern i els alcaldes de l’Alt Urgell i d’altres comarques amb risc de despoblació.

Aquesta tarda, Fàbrega i el vicealcalde de la Seu, Francesc Viaplana, s’han apropat fins al lloc dels fets que comprovar l’abast del despreniment que hi ha hagut i que ha obligat a tancar provisionalment la carretera. Si les condicions de seguretat ho permeten, es preveu que la via es reobri amb pas alternatiu, com a molt aviat, aquesta nit de dijous.