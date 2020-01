Els rius baixen amb força aquest dijous a l’Alt Urgell. Tot i que el temporal Gloria ja ha començat a retirar-se aquesta tarda, una de les conseqüències d’aquest front ha estat un fort creixement del cabal tant del Segre com de la Valira al pas per la comarca, atès que porten tota l’aigua i una part de la neu acumulada les hores anteriors tant a la Cerdanya com a Andorra.

Una dada que reflecteix aquesta intensitat és que el Segre portava aquesta tarda un cabal de 314 metres cúbics per segon, d’acord amb la xifra que ha facilitat a l’Ajuntament d’Organyà la Confederació Hidrogràfica (CHE), responsable dels mesuraments tant dels rius com dels embassaments de la conca de l’Ebre. A la Seu d’Urgell, els dos rius que conflueixen al municipi també ocupaven quasi tota la llera.

Per tot plegat, les administracions han fet una crida a la precaució de cara a les properes hores perquè, tot i que no s’esperen noves precipitacions, es manté el risc pel que fa als indrets més propers als rius, als quals es recomana no apropar-s’hi.

Estat dels embassaments

Es preveu que aquesta aportació d’aigua incrementi les reserves dels embassaments de l’Alt Urgell, que tot i així ja estaven força plens aquest començament de setmana. Segons el comunicat setmanal de la CHE, aquest dilluns el pantà d’Oliana acumulava 61,6 hectòmetres cúbics; és a dir un 73% de la seva capacitat, que és de 84,3 Hm3. De la seva part, el pantà de Rialb té emmagatzemats 320,6 Hm3, prop d’un 80% del seu aforament màxim, que és de 403,6.

Pel que fa a d’altres pantans de l’Alt Pirineu, el de Sant Antoni (Tremp) està a prop del 85% (190 Hm2 de 226); el d’Escales, al 75% (115 Hm3 de 152); i el de Terradets, al 94% (31 Hm3 de 33).