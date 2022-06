L’Ajuntament de la Seu atorga 19.500 euros en subvencions per a la promoció del municipi 2022

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana atorgar els ajuts per a la promoció del municipi d’aquest any 2022. En total, s’atorguen 22 subvencions. La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, subratlla “la importància de continuar donant suport a l’obertura de nous establiments comercials i de negoci a la Seu”.

Font afegeix que “com no pot ser d’una altra manera, l’Ajuntament ha de fer costat a les persones que decideixen emprendre a la nostra ciutat, obrint negocis o millorant els ja existents, i més ara en una situació tan complicada per la sortida de la pandèmia i la crisi energètica i de primeres matèries”. “La nostra voluntat és continuar en aquesta línia, estant al costat dels emprenedors i ajudant a crear oportunitats”, ha reblat Font.

En números, aquestes subvencions atorgades ascendeixen a un total de 19.457 euros. Aquests 22 ajuts concedits s’engloben en les diferents línies subvencionables: 9 per a la creació de nous establiments, 5 ajuts per obertura d’establiments d’especial interès, 5 més per a reforma d’establiments ja oberts i 3 subvencions per a joves emprenedors.

Val a dir que alguns dels establiments ha obtingut ajuts per diferents línies subvencionables al complir diversos requisits.

Cal remarcar que des de l’any 2012 i fins a dia d’avui, l’Ajuntament urgellenc ha atorgat un total de 190 subvencions per a la promoció del municipi. Això en xifres suposa un total de 237.566,58€.