Intercanvi Juvenil Internacional “Hestía: Belonging through Community Theatre”

Ja s’ha obert el període d’inscripcions per a l’Intercanvi Juvenil Hestía: Belonging through Community Theatre que tindrà lloc a Llagunes (Pallars Sobirà) entre el 12 i 19 de juliol i es farà en col·laboració amb el Museu de Camins i el Refugi Vall de Siarb com a projectes d’acollida i també amb Crooked House Theatre Company d’Irlanda i Creative Youthland de Grècia. Les dues companyies i associacions culturals tenen una llarga trajectòria en producció d’esdeveniments culturals, socials, educatius i comunitaris al nivell europeu.

El projecte està obert a joves entre 15 i 17, amb ganes d’explorar el món de les arts, aprofundir el contacte amb la natura, cocrear en equip de 27 persones, procedents de Catalunya, Grècia i Irlanda.

Amb la inspiració i l’èxit del espectacle itinerant Si els Camins Parlessin de l’any passat, es vol continuar creant aquest espai artístic i comunitari i, per això, el 17 de juliol s’estrenarà una segona edició de l’espectacle, aquesta vegada amb el grup d’artistes joves internacionals, que es basarà en una interpretació de l’espai del bosc i dels camins i les seves històries a partir de l’art i la mirada del grup procedent de llocs propers i llunyans. L’esdeveniment s’acabarà amb un sopar comunitari i una Jam session entre tots els participants.

Les despeses de l’intercanvi estan cobertes (viatge des de la Seu d’Urgell com a punt de partida, allotjament, dietes, activitats). La subvenció i la quota de participació és de 50 euros i es pagarà una vegada es confirma la plaça.

Per apuntar-se, cal enviar un vídeo (màx. 3 minuts) continuant les següents frases:

Un procés creatiu em fa sentir… Pertànyer per mi significa.. Una comunitat es fa amb.. Vull participar perquè… i volia! Els vídeos es valoraran a partir de la vostra vibra i motivació, no és una competició, gaudiu fent-los!

L’organització espera els missatges a info@pirineuscreatius.org abans del 24 de juny (inclòs), en format d’enllaç (vídeo privat a YouTube/Vimeo/Drive).

Inscripcions i més informació: https://pirineuscreatius.org/hest%C3%ADa-belonging-through-community-theatre

El projecte “Hestía: Belonging through Community Theatre” està finançat per la Comissió Europea, el programa Erasmus plus.