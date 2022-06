La Nit de les Bruixes, preludi de les revetlles de Sant Joan d’Encamp i del Pas de la Casa

La nit de les Bruixes torna a Encamp per celebrar una jornada plena de màgia i poders místics. L’esdeveniment tindrà lloc el 22 de juny, a partir de les 21 h, i serà el preludi de les revetlles de Sant Joan d’Encamp i del Pas de la Casa.

12 bruixes i bruixots s’aplegaran a la Plaça dels Arínsols per oferir als ciutadans i visitants la possibilitat de conèixer el seu futur. Fins als voltants de la mitjanit, els assistents es traslladaran a un món de misteri i elements esotèrics. No hi faltaran les boles de vidre, les cartes i les lectures de mans. A més, hi haurà ambientació musical i un espai de foodtruck molt especial. L’esdeveniment és gratuït.

Revetlla de Sant Joan a Encamp

Per continuar amb les nits màgiques, Encamp celebrarà la revetlla de Sant Joan amb música i flames. La revetlla començarà amb un espectacle de percussió, a les 21 h a la Plaça dels Arínsols, a càrrec de La Brincadeira. Seguidament, hi haurà un espectacle de foc i l’encesa de la foguera a l’aparcament de Prat de l’Areny. L’acte començarà a les 22 h i anirà a càrrec d’Agnis Fireshow.

A les 23 h, a la plaça dels Arínsols, hi haurà l’actuació musical del grup de versions The Tutsies. I, per acabar, es tancarà la revetlla amb una sessió de música a l’aparcament de Sant Miquel. La sessió començarà a les 00.30 h i anirà a càrrec de DJ Meneo.

Revetlla de Sant Joan al Pas de la Casa

El Pas de la Casa donarà el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan amb un cercavila i batucada a càrrec de Drums Beats. L’acte s’iniciarà a les 21 h des de la Plaça de l’Església.

La nit continuarà a la mateixa plaça amb un espectacle de foc ofert per El Presagi, a les 22 h. Seguidament, es farà l’encesa de la foguera i el repartiment de coca per a tots els assistents.