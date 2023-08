L’aigua del Sena impedeix que Alexandra Mejia pugui competir

La nedadora andorrana, Alexandra Mejia (FAN)

La qualitat de l’aigua al Sena s’ha mantingut per sota dels estàndards acceptables per a salvaguardar la salut dels banyistes’, en conseqüència, World Aquatics, després de consultar-ho amb les autoritats de salut pública i els socis organitzadors de l’esdeveniment, ha cancel·lat la quarta etapa de la Copa del Món de Natació en aigües obertes prevista per al cap de setmana del 5 al 6 d’agost a la ciutat de París, segons s’ha informat a través d’un comunicat oficial publicat la matinada del dia 5 d’agost.

Amb base sobre 42 mostres preses entre juny i juliol, les autoritats franceses havien donat llum verda a la competició preolímpica d’aquest cap de setmana i a l’etapa de natació del triatló programada entre el 17 i el 20 d’agost. El comunicat no informa si l’organització proposarà una nova data per a fer la prova d’aigües obertes.

Prèviament, el comunicat aclaria que la cancel·lació és producte d’un episodi de pluges per sobre de la mitjana de la regió de París, que ha afectat negativament la qualitat de l’aigua. A la prova, estava prevista la participació de la nedadora andorrana Alexandra Mejia, com a part de la seva preparació per al Campionat d’Europa júnior de Corfú Grècia.

Estaven apuntades per a prendre la sortida 50 de les millors nedadores de l’especialitat de totes les edats i 21 països de quatre continents. Quinze de les competidores eren elegibles per al títol de Líder Júnior de l’etapa i deu de les quinze nedadores són nascudes a Europa i potencials adversàries de Mejia a Corfú. El ‘Líder Júnior de la Copa del Món’ és un títol atorgat a l’atleta, noi i noia, més jove i més ben classificat dins la general de cada esdeveniment de 10 km. El reglament del circuit contempla que el líder júnior de cada prova, porti el títol fins a la cita següent i són elegibles tots aquells participants, amb 19 anys o menys, complerts fins al 31 de desembre.

Aquesta quarta etapa és l’única del circuit que tenia previst disputar Mejia. Després de París només resta l’etapa d’Elat, Israel, prevista per al desembre d’enguany. Totes les proves del circuit són en la distància olímpica de 10 km.

Reservades per als millors nedadors d’aigües obertes del món, les cinc etapes/esdeveniments del circuit ‘World Aquatics Open Water Swimming World Cup’, preveuen aplegar durant el 2023 —segons les dades de l’organització— més de 300 atletes de més de 50 països ‘en una de les competicions més exigents i emocionants de World Aquatics’, en opinió del president d’AQUA, Captain Husain Al-Musallam. ‘Des de la primera sèrie internacional anual de natació en aigües obertes l’any 2007, els esdeveniments han demostrat ser un recorregut important en el calendari aquàtic. Al llarg dels anys, hem vist habitualment actuacions increïbles i carreres competitives en l’escenari mundial. Amb campions consolidats que augmenten el seu nivell mentre apareixen nous talents en l’escenari global, la qualitat de la competició mai ha estat tan alta’, d’acord amb el missatge de presentació de l’etapa gal·la, del mateix Al-Musallam i publicat en el butlletí oficial de la prova organitzada dins el riu Sena.

Ara Mejia, fixa rumb a Granada, Espanya, on a partir del dia 7 d’agost, farà entrenament en altitud amb la selecció espanyola d’aigües obertes en el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sierra Nevada a 2.320 metres d’altura, com a part de la seva preparació per al Campionat d’Europa júnior de Corfú. L’estada de Mejia en Sierra Nevada, es prolongarà vint dies.

Després de la Copa del món, Alexandra Mejia, està convocada pel seu club AAS Sarchelles Natation 95 — Jets — per a prendre la sortida en la sisena i última etapa del gran circuit Europeu de l’especialitat: LEN Open Water Swimming Cup en la 95a Travessia al Port de Barcelona, una altra prova de 10k que també és l’etapa final de la 8a Copa d’Espanya d’aigües obertes i la 16a etapa del Tour RFEN 1000, prevista per al dia 23 de setembre, una setmana abans de l’Europeu Júnior de Corfú. La participació de Mejia en la travessia de Barcelona està condicionada al criteri del seu entrenador per la seva proximitat amb l’Europeu Júnior.