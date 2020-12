L’ACA creix en massa social i en prestacions

En un any en el qual el denominador comú ha estat la crisi sanitària mundial ocasionada per la Covid 19, l‘Automòbil Club d’Andorra (ACA) ha travessat amb èxit l’adversitat de la situació i ha crescut en massa social i en prestacions als socis.

La consecució de resultats positius i el procés de transformació digital i renovació tecnològica que ja havia transitat el Club, així com el llançament de diferents serveis i la consolidació d’altres, han permès l’ACA estar més a prop que mai dels socis quan més ho han necessitat, amb la màxima qualitat que sempre ha caracteritzat l’entitat, durant moments molt complexos per a tothom.

L’èxit en l’adversitat

Les línies de treball marcades pel Pla Estratègic que ha abastat els últims quatre anys de l’actual Junta, han recollit els seus fruits any rere any.

Malgrat que la majoria dels serveis del Club estan vinculats directament a la mobilitat de les persones, la baixa de la cartera de socis durant l’any 2020 ha estat mínima i, en canvi, la previsió de creixement no s’ha vist afectada i segueix en la línia dels darrers anys. En paraules del president de l’Automòbil Club d’Andorra, Enric Pujal: “Tot i que la situació ens podria haver fet dubtar, durant aquest any ens hem mantingut ferms en la nostra estratègia de creixement. El Club ha registrat 1.036 noves altes de soci i un total de 400 noves ACA Master emeses durant aquest any. La viabilitat financera del Club està completament assegurada i finalitzem el 2020 amb un EBITDA positiu que permet assegurar el futur econòmic del Club”.

La digitalització de processos, una plataforma en línia de gestió d’incidències i la constant formació de l’equip van ser clau perquè l’entitat andorrana pogués seguir prestant satisfactòriament tots els serveis als seus socis, alhora que complia les mesures sanitàries imposades per les autoritats.

En aquest sentit, Pujal ha expressat: “La nostra missió és oferir als nostres socis uns serveis àgils, eficients i personalitzats, i així ho hem pogut fer en un escenari desconegut i advers, sense que els nostres estàndards de qualitat s’hagin vist afectats. Lluny de minimitzar els esforços, el Club ha reforçat l’equip de treball amb l’objectiu d’estar al costat dels socis. I en una situació sense precedents com la del confinament, també es va establir, dins del teletreball, una dinàmica de seguiment per donar suport a cada treballador del Club en l’aspecte que ho necessités. I vull remarcar que aquest suport, a més a més, també ha arribat de la mà de la FIA, a través de diferents canals de comunicació, mitjançant formacions en temes concrets o en reunions on els clubs dels diferents continents hem posat en comú les nostres experiències, neguits i solucions. Tots hem après de tots”.

Més i més avantatges per als socis

ACA Segurs, la corredoria d’assegurances del club, i la targeta financera ACA MASTER també s’han consolidat com a serveis exclusius per als socis.

ACA MASTER, la targeta única, gratuïta i exclusiva per als socis tanca el 2020 amb un total de 3.100 unitats actives i ha ampliat la seva cartera de col·laboradors, que se situa per sobre de la trentena i que ofereixen descomptes molt competitius que van del 4% en carburants al 20% en activitats de lleure.

Per la seva banda, per la corredoria d’assegurances de l’Automòbil Club, ACA Segurs, el 2020 ha estat l’any de consolidació. La pòlissa viatge, l’assegurança cotxe o la cobertura de la llar han permès al Club reforçar la seva presència a la vida dels socis, aportant solucions a la mida de les necessitats de cadascun d’ells.

Pujal comenta: “Durant els últims anys hem seguit avançant en el desenvolupament de solucions innovadores per als socis, sempre tenint com a premissa que som una entitat de país, moderna i de servei a les persones. Conscients que ja oferíem la millor assistència personal i de viatge, tant ACA Segurs com la nostra targeta ACA Master van néixer amb la voluntat d’oferir altres serveis exclusius i innovadors als nostres socis. L’excel·lent acceptació d’aquests nous serveis avala la qualitat de les propostes i aquest 2020 no ha estat l’excepció”.

La dimensió internacional i social

L’ACA, membre de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), plenament consolidat com un referent en l’àmbit de la mobilitat a escala mundial, ha dut a terme diferents accions vinculades a impulsar la mobilitat del futur centrada en les persones amb propostes modernes, segures, mediambientalment responsables, eficients i democràtiques.

Mitjançant la nova marca ACA IMPULS, durant l’any 2020, ha presentat la segona edició de la campanya nacional de seguretat viària “Missió zero accidents”, desenvolupada conjuntament amb el Govern d’Andorra i que enguany ha estat destinada a reduir a zero els accidents mortals ocasionats pel consum d’alcohol i drogues a les vies de circulació del territori.

També ha vist llum la vuitena edició de l’Informe de la Mobilitat de l’Automòbil Club d’Andorra (IMACA), que ha posat en comú els indicadors més rellevants de la mobilitat en tot el Principat, i el tema central del qual han estat les condicions del potencial de creixement del vehicle elèctric a Andorra, prenent com a referència l’experiència d’altres països europeus.

A més, en el context nacional, durant el 2020 l’ACA també ha passat a formar part de la Comissió Nacional de l’Energia i del Canvi Climàtic i de la Comissió de Mobilitat Sostenible, tots dos espais impulsats pel Govern d’Andorra.

Segons Pujal: “Estem molt orgullosos de treballar juntament amb el Govern d’Andorra, així com amb altres empreses i institucions, amb l’objectiu d’unir esforços per millorar la mobilitat de les persones en tots els sentits, no tan sols al nostre país, sinó també a l’espai geogràfic més proper, a través de la Federació”.

En efecte, l’ACA ha estat una entitat molt activa en l’àmbit europeu. Juntament amb els clubs que conformen la Regió I de la FIA (zona Europa), ha donat suport en la comunicació de les campanyes de seguretat viària “Dos segons”, amb l’objectiu de reduir les distraccions durant la conducció, i “Un bon amic”, amb la finalitat de donar a conèixer els sistemes avançats d’assistència al conductor (ADAS).

Pel que fa a la situació generada per la crisi sanitària, l’ACA es va sumar activament a la iniciativa de la FIA de crear un Observatori Europeu de la Mobilitat, amb informació actualitzada dia a dia, sobre l’estat de carreteres en cada un dels països europeus on la Federació és present. Aquesta informació ha permès a milers de viatgers en tot el continent poder planificar els seus viatges i trajectes a partir d’informació real.

Impulsant l’esport de motor

Els valors de l’esport han inspirat l’activitat de l’ACA des d’un inici en tots els seus àmbits. La competitivitat, l’esforç i la capacitat de superació han estat presents de manera transversal al llarg de la història del Club, a través dels serveis i fins i tot en el compromís de millorar la societat a través de la mobilitat. Però és, sense cap dubte, en la promoció de l’esport de motor, una altra mostra del compromís social de l’ACA, on els valors es reflecteixen amb més precisió, donant suport a joves talents, professionalitzant el sector i organitzant competicions al més alt nivell.

El president de l’ACA expressa: “Durant el transcurs de l’any, el nostre Programa de Joves Pilots no ha vist interrompuda la seva activitat i hem acompanyat cadascun dels quatre pilots que actualment formen part del programa ajudant-los durant una etapa de molta incertesa per al món de l’esport, però sense perdre la il·lusió i exigència. La formació d’oficials i comissaris amb llicència internacional FIA s’ha consolidat i mostra d’això ha estat la invitació cursada per l’organització de la 37a Pujada a Font Romeu, on els oficials i comissaris ACA van participar com a autoritats reglamentàries de la llegendària Course de Côte de Font Romeu”.

D’altra banda, l’ACA també impulsa l’esport com a organitzador rigorós de competicions, essent l’única entitat que organitza, en un mateix país, les principals competicions en l’àmbit del motorsport. El president afirma al respecte: “Malgrat que la Covid-19 no ens ha permès complir l’agenda que cada any programem, valorem molt positivament l’aconseguit per la 49 edició del Ral·li d’Andorra Històric, amb un total de 80 pilots participants i on es van complir cadascuna de les disposicions sanitàries que es van establir i amb un final de podi cent per cent andorrà. D’altra banda, acabem de presenciar un Trofeu Andros amb un protocol sanitari excepcional, on cadascuna de les persones autoritzades a acudir al Circuit Andorra – Pas de la Casa es va sotmetre a proves cada 48 hores, la qual cosa deixa en evidència la serietat i compromís de tot l’equip de l’ACA al Circuit”.

El Circuit Andorra – Pas de la Casa també tanca un any en què els resultats no podien haver estat millors. A més de consolidar-se com un circuit d’alçada a la zona sud d’Europa per a l’stage de pilots d’elit mundial, diverses marques han vist en les instal·lacions del circuit un espai on fer presentacions, tests i diferents esdeveniments vinculats al món del motor. L’escola de conducció segura sobre gel i les diferents activitats dutes a terme durant la temporada d’estiu també s’han convertit en cites ineludibles per als que volen perfeccionar la conducció en condicions de neu o fer una aproximació al món de la conducció esportiva.

La faceta esportiva del Club s’ha tancat amb la presentació de l’ACA ESPORT SIM RACING al Centre Esportiu d’Ordino, el primer centre de tecnificació digital per a pilots, com a primer pas per desenvolupar un extens i ambiciós projecte en l’àmbit dels esports electrònics, amb el suport de la FIA.