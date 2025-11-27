La versió més compacta del telèfon intel·ligent per a gent gran amb gestió remota

Després del llançament de ZEUS 2 PRO, SPC anuncia la disponibilitat de ZEUS 2, un telèfon intel·ligent per a gent gran dissenyat per als qui busquen un dispositiu més compacte, senzill i manejable, però sense renunciar a funcions clau. Aquest telèfon intel·ligent completa l’evolucionada família ZEUS 2 elevant l’estàndard de la tecnologia accessible per a persones majors.
Amb una pantalla de 5”, tan sols 161 grams de pes i un disseny ergonòmic, ideal per a veure bé el contingut sense que resulti incòmode de sostenir amb una mà, ZEUS 2 ofereix una experiència senzilla i accessible, perfecta per als qui busquen mantenir-se connectats, segurs i acompanyats sense complicacions. Aquest nou telèfon intel·ligent de la família ZEUS 2 incorpora Mode Fàcil, botons físics i botó SOS, pensats per a simplificar el dia a dia de la nostra gent gran. A més, la seva integració amb l’aplicació gratuïta SPC Care* permet a familiars i cuidadors configurar el dispositiu de manera remota, rebre avisos de seguretat i acompanyar-los fins i tot des de la distància sense envair la seva autonomia.
Rendiment adaptat al seu dia a dia
ZEUS 2 ofereix un rendiment equilibrat per a cobrir les necessitats diàries dels usuaris. El seu processador MediaTek Heli G36, acompanyat de 4 GB de RAM, que poden incrementar fins a 8 GB més de RAM virtual, permet un ús fluid d’aplicacions habituals. Amb 64 GB d’emmagatzematge intern, ampliables fins a 1 TB mitjançant targeta microSD, els usuaris poden guardar fotos, vídeos i missatges sense preocupacions.
La seva càmera posterior doble de 13 MP i la càmera frontal de 5 MP faciliten capturar records i realitzar videotrucades clares per a mantenir el contacte amb familiars i amics. La bateria de 2.300 mAh proporciona autonomia per a tota la jornada, i la càrrega ràpida de 10 W mitjançant USB-C reversible juntament amb la base de càrrega tipus dock inclosa simplifiquen mantenir el dispositiu sempre carregat i a la vista.
En quant a seguretat i accessibilitat, ZEUS 2 integra desbloqueig facial i lector d’empremta dactilar, eliminant la necessitat de contrasenyes complexes, i la seva connectivitat 4G, Wifi 5, Bluetooth 5.0 i compatibilitat amb audiòfons asseguren crides clares i connexió flexible. A més, la seva configuració dual amb eSIM i SIM física permet adaptar-se a diferents necessitats, mentre que Android 15 garanteix una experiència moderna i segura.
SPC Care i SPC ZEUS 2: el poder de cuidar dels que ens van cuidar. Ara des d’on estiguis
La integració de ZEUS 2 amb SPC Care converteix a aquest telèfon intel·ligent per a gent gran en molt més que un telèfon. Amb només instal·lar l’aplicació gratuïta de la marca en el telèfon intel·ligent dels familiars i cuidadors, els permetrà acompanyar als seus majors i gestionar el seu dispositiu en remot, assegurant una cura flexible sense envair la seva autonomia.
SPC Care facilita la configuració d’ajustos bàsics com el volum, la grandària de lletra, l’organització de les icones en pantalla i fins i tot la configuració del botó SOS. L’aplicació també permet tenir accés a informació bàsica com el nivell de bateria, la connexió Wifi, dades mòbils o GPS, oferint així la possibilitat de conèixer la ubicació de l’usuari sènior en qualsevol moment per a aportar tranquil·litat a majors i familiars.
Gràcies a aquesta aplicació dissenyada exclusivament per a dispositius SPC, els cuidadors poden rebre avisos de seguretat davant situacions com bateria baixa, l’activació del botó SOS o períodes d’inactivitat prolongada, ajudant a detectar qualsevol necessitat d’assistència per part de l’usuari.
SPC Care ha incorporat també noves funcionalitats exclusives per a la nova gamma de telèfons intel·ligents sènior de la marca com la gestió de l’agenda de contactes de Google de l’usuari (disponible en pròximes actualitzacions) o l’organització d’icones de la pantalla, la qual cosa permet al cuidador canviar la seva grandària a distància, ordenar-los, crear carpetes o bloquejar-los per a evitar que es moguin o eliminin per error.
A més, SPC Care ofereix la possibilitat de crear recordatoris de salut per a cites mèdiques o prendre de medicació. L’aplicació permet la gestió col·laborativa, de manera que diversos cuidadors puguin acompanyar a la mateixa persona gran de manera coordinada, assegurant una cura més flexible i completa; i igualment permet a un mateix cuidador gestionar diversos dispositius.
Gràcies a aquestes funcions, SPC ofereix a les famílies la tranquil·litat de poder acompanyar als seus sense envair la seva autonomia, i als mateixos usuaris, la seguretat de sentir-se recolzats en tot moment.
Per a poder vincular ZEUS 2 amb SPC Care és necessari tenir actiu el Mode Fàcil. Les funcionalitats disponibles en l’aplicació s’aniran ampliant progressivament amb futures actualitzacions.
Per Tecnonews