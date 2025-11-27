Ho sabies? El concepte de nepobaby, què és i per què s’utilitza

En els darrers anys, s’ha conegut el terme nepobaby, sobretot a les xarxes socials i en diferents debats sobre el món de l’entreteniment, la moda i altres sectors creatius. Però, què vol dir exactament? La paraula nepobaby prové de la combinació de nepotism (nepotisme) i baby (nadó) i es refereix a les persones que han assolit fama, èxit o oportunitats professionals gràcies al fet de ser descendents de persones influents o famoses.
El nepotisme no és un concepte nou; és la pràctica de donar avantatges o oportunitats a familiars, sovint en l’àmbit laboral o professional. El terme nepobaby, però, posa un focus especial en les figures públiques, destacant el privilegi de créixer amb connexions que faciliten l’accés a sectors que normalment són molt competitius. La controvèrsia al voltant dels nepobabies no neix del fet que tinguin un avantatge —és evident que el context familiar i les connexions poden obrir portes— sinó de com aquests avantatges poden invisibilitzar o dificultar l’ascens de persones sense aquests privilegis. A més, sovint es critica que alguns nepobabies no reconeixen els seus privilegis i atribueixen el seu èxit únicament al seu talent o esforç personal.
Exemples de nepobabies es poden trobar en gairebé qualsevol àmbit. A Hollywood, actors com Lily-Rose Depp (filla de Johnny Depp i Vanessa Paradis) o Jaden Smith (fill de Will Smith i Jada Pinkett-Smith) han estat assenyalats per haver tingut un camí més fàcil gràcies als seus cognoms. En el món de la moda, models com Kaia Gerber (filla de Cindy Crawford) també han estat etiquetades amb aquest terme.
És important reconèixer que molts nepobabies tenen talent i treballen de valent per a mantenir la seva carrera, però no es pot negar que el punt de partida sovint és molt diferent del de la resta de persones. Les connexions familiars no només obren portes, sinó que també proporcionen accés a recursos, mentoria i una xarxa de contactes que poden marcar la diferència en la trajectòria professional.
Tot i això, la crítica no va dirigida als individus, sinó al sistema que perpetua aquestes desigualtats. El debat sobre els nepobabies posa en relleu la necessitat d’una major equitat en les indústries creatives i en altres àmbits, promovent que el talent i l’esforç siguin realment els factors determinants per a l’èxit.