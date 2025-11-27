S’obre la convocatòria per a la cobertura de 15 places noves d’agents de Policia

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria per a la cobertura de 15 places noves d’agents de Policia. Aquestes places permetran donar resposta al seguit de mesures anunciades pel Govern, el passat octubre, per a posar fre al contraban de tabac i reforçar la seguretat al Pas de la Casa. D’aquesta manera s’incrementaran els efectius policials disponibles i la possibilitat de creació d’un grup fix que es destinarà a la vila encampadana per a incrementar-hi la vigilància i la seguretat. Aquestes 15 places se sumen a les 9 que ja s’han seleccionat i que permetran incrementar el Cos de Policia amb 24 agents nous.
Les persones interessades han de presentar la corresponent sol·licitud al Grup de Recursos Humans del Departament de Policia, situat a l’edifici administratiu de l’Obac, des d’aquest dijous i fins al 9 de gener de 2026, a les 13 hores. Les bases de la convocatòria i el temari de la prova professional es podran trobar a: www.policia.ad.