S’obre la convocatòria per a la cobertura de 15 places noves d’agents de Policia

Dos agents del servei de l’ordre entrant al despatx central (Policia d’Andorra)

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria per a la cobertura de 15 places noves d’agents de Policia. Aquestes places permetran donar resposta al seguit de mesures anunciades pel Govern, el passat octubre, per a posar fre al contraban de tabac i reforçar la seguretat al Pas de la Casa. D’aquesta manera s’incrementaran els efectius policials disponibles i la possibilitat de creació d’un grup fix que es destinarà a la vila encampadana per a incrementar-hi la vigilància i la seguretat. Aquestes 15 places se sumen a les 9 que ja s’han seleccionat i que permetran incrementar el Cos de Policia amb 24 agents nous.

Les persones interessades han de presentar la corresponent sol·licitud al Grup de Recursos Humans del Departament de Policia, situat a l’edifici administratiu de l’Obac, des d’aquest dijous i fins al 9 de gener de 2026, a les 13 hores. Les bases de la convocatòria i el temari de la prova professional es podran trobar a: www.policia.ad.

