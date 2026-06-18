La Vall de Sorteny acull, aquest dissabte, una jornada de prevenció d’incendis

Aquest dissabte tindrà lloc una jornada de prevenció d’incendis forestals organitzada conjuntament pel Departament de Protecció Civil i el Comú d’Ordino al Parc Natural de la Vall de Sorteny. L’actuació consistirà en treballs de tractament preventiu de vegetació combustible a la solana situada a les immediacions del refugi Borda de Sorteny. Les tasques, que es duran a terme manualment i amb la col·laboració del Cos d’Agents de Medi Ambient del Comú d’Ordino, permetran reduir la càrrega forestal i afavorir la millora de les pastures utilitzades pels ramats de les estives parroquials.
La jornada reunirà uns 35 participants, entre els quals prop de 25 efectius de Protecció Civil i una desena de treballadors del Comú d’Ordino. A més de la intervenció sobre el terreny, l’activitat té una vessant formativa i de sensibilització, ja que permet als voluntaris conèixer de primera mà les tècniques de gestió preventiva del combustible forestal i reforçar la cultura de la prevenció associada al medi natural.
Aquesta jornada coincideix amb l’inici de la campanya anual de prevenció d’incendis forestals que es posa en marxa des del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències i del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. En aquest marc, la setmana passada es va celebrar la reunió de coordinació tècnica d’inici de temporada amb els organismes implicats, durant la qual es van repassar els procediments operatius i els mecanismes de coordinació previstos per a la campanya d’enguany.
Paral·lelament, es mantindran les accions de sensibilització ciutadana a través de la campanya «El foc no és un joc». Si fa dos anys la iniciativa va recrear mitjançant intel·ligència artificial diversos escenaris d’incendis forestals al país, enguany la proposta evoluciona per a mostrar l’impacte directe d’aquests episodis sobre el paisatge i el medi natural.
La campanya d’aquesta edició, pren com a escenari l’entorn del Refugi de Sorteny i mostra la seqüència completa del pas de les flames: l’estat natural previ, la recreació simulada del front del foc i el desolador paisatge postincendi. L’objectiu continua sent fomentar conductes responsables i reforçar la consciència col·lectiva en la prevenció dels incendis.
Es recorda que el país compta amb el Butlletí de Perill d’Incendis Forestals (BPIF); l’eina de referència per a estimar el nivell de perill d’incendi a través d’una escala de quatre nivells: nivell 0 (baix i/o moderat), nivell 1 (alt), nivell 2 (molt alt) i nivell 3 (extrem). El BPIF s’elabora a partir de diferents indicadors, com ara les dades meteorològiques o el seguiment d’altres índexs de perill d’incendis i es publica cada dia a les 16.00h a www.incendis.ad sempre i quan el nivell sigui igual o superior a 1.
Segons el nivell de perill, es poden activar una sèrie de mesures preventives. Així, a partir del nivell 2 (perill molt alt) es suspenen les enceses de foc i el llançament de coets, es prohibeixen els focs de campament i no es permet l’ús del foc als punts de berenada habilitats pels comuns. En cas d’assolir el nivell 3 (perill extrem), es reforçarien les mesures de vigilància amb el desplegament d’efectius com ara Banders, Policia o serveis de Circulació, per a efectuar rondes de prevenció, i es podria limitar l’accés a determinades zones forestals.
D’altra banda, es recomana consultar l’estat dels berenadors abans d’organitzar activitats i ser prudents en l’ús del foc durant els propers mesos atès que les previsions estacionals apunten novament a un estiu amb temperatures superiors a la mitjana i amb períodes de sequera.