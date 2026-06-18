El Servei de Tràmits d’Encamp es trasllada temporalment al Complex

El Servei de Tràmits del Comú d’Encamp es traslladarà temporalment, a partir del 23 de juny, al Complex Esportiu i Sociocultural amb motiu de l’inici de les obres de remodelació de la planta baixa de Casa Comuna. Aquest canvi d’ubicació respon a la necessitat d’alliberar els espais pels treballs de reforma, que tenen com a objectiu modernitzar les instal·lacions i millorar la qualitat a l’atenció ciutadana. Durant el període d’execució de les obres, el servei continuarà funcionant amb total normalitat des de les noves dependències.
El trasllat no comportarà cap afectació per als usuaris, ja que es mantindrà tant l’horari habitual d’atenció al públic (de les 7:30 a les 14:30 h) com la cartera de serveis que s’ofereix actualment. El Comú ha previst totes les mesures necessàries per a garantir la continuïtat de l’activitat i minimitzar les possibles molèsties derivades de les obres.
Paral·lelament, la corporació recorda que els tràmits comunals es poden realitzar de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica del Comú d’Encamp. Aquesta via permet efectuar gestions de forma ràpida, segura i sense desplaçaments, sempre que la persona usuària disposi d’un certificat digital, que també es pot obtenir a casa comuna.
El Comú d’Encamp informarà puntualment de qualsevol novetat relacionada amb l’evolució de les obres a través de la pàgina web i de les xarxes socials.
La remodelació de la planta baixa de casa comuna millorarà l’espai de treball i d’atenció ciutadana
El Comú d’Encamp iniciarà les obres de remodelació de la planta baixa de casa comuna a partir del 23 de juny, una proposta arquitectònica que té com a objectiu transformar l’edifici administratiu en un espai més acollidor, funcional i connectat amb la ciutadania, inspirat en la identitat, la història i el teixit social de la parròquia.
Sota el concepte “Un refugi per a tothom”, el projecte parteix de dos conceptes clau: el refugi i la reunió, que esdevenen els eixos vertebradors de tota la proposta.
La proposta s’inspira en elements tradicionals com els orris, construccions de pedra seca que històricament servien de refugi a la muntanya i que simbolitzen protecció, comunitat i arrelament al paisatge.
Alhora, recupera la idea de la reunió al voltant del foc, un element central de la cultura encampadana, per a crear espais que fomentin la interacció, el diàleg i els vincles entre persones.
Aquest doble concepte es tradueix en una arquitectura contemporània amb materials naturals com la pedra, la fusta i la vegetació, que aporten calidesa i identitat a l’edifici.
El projecte aposta per posar el ciutadà i el treballador al centre del disseny, transformant la Casa Comuna en un entorn més humà i accessible.
Entre les actuacions destacades, s’hi inclouen:
Zones d’atenció més properes i humanitzades, amb “illes de proximitat” que afavoreixen la comunicació directa.
Millora de la llum natural, aprofitant els grans finestrals per a crear espais més saludables i confortables.
Nous espais polivalents, com una sala d’exposicions flexible, preparada per a acollir activitats culturals i institucionals.
Reorganització dels espais de treball, per a optimitzar la funcionalitat i la circulació interna.
La intervenció es planteja en diferents fases per a garantir el manteniment de l’activitat administrativa durant les obres. La primera actuació se centrarà en el vestíbul i l’atenció al públic, mentre que la segona abordarà la reforma integral de les oficines i espais interiors.
La proposta ha estat desenvolupada per l’equip format per Miquel Mercè Arquitectes i MODO Espais Creatius, professionals amb una llarga trajectòria en projectes d’arquitectura, interiorisme i rehabilitació, tant en l’àmbit públic com privat.
El projecte preveu una inversió estimada de 222.709,16 €, amb actuacions que inclouen millores en instal·lacions, confort acústic i eficiència energètica i serà executat per l’empresa guanyadora del concurs SIDECO SL.