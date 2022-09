La transformació digital podria reduir la síndrome postvacacional

Un de cada tres treballadors està patint o patirà la síndrome postvacacional en reincorporar-se al treball després de les vacances d’estiu. A més, segons xifres d’un estudi realitzat, del 63% restant, una part important pateix o patirà un quadre de fatiga o estrès que estarà directament vinculat a la impossibilitat d’adaptar-se a la rutina després d’aquests dies de descans, sol o muntanya.

El 20% dels afectats aconsegueix recuperar-se del tot en tan sols dos dies, però el 35% arrossega els símptomes i les molèsties durant dues setmanes. No obstant això, els experts de la plataforma tecnològica GOWtech assenyalen que comptar amb el suport de les eines digitals per a tenir una bona planificació, així com el mesurament d’objectius, controlar l’estat de les tasques i disposar d’un sistema de missatgeria interna per a millorar la comunicació amb els companys, facilita el retorn a la normalitat laboral i ajuda a reduir l’estrès.

“Disposar d’un panell que reculli una visió general de com estàvem, poder consultar anotacions i revisar detalls amb tan sols un parell de clics del que estàvem fent abans d’anar-nos-en de vacances, evita sentir-nos perduts i continuar amb el treball amb major facilitat. La missatgeria interna és fonamental per a sentir suport, resoldre dubtes i fer recordatoris”, explica Isidoro López-Briones Santos, responsable d’estratègies tecnològiques digitals de GOWtech.

La transformació digital permet també flexibilitzar altres mesures com el teletreball per a evitar patir un dur canvi i una dura tornada a l’oficina. “Les aplicacions i eines de comunicació afavoreixen el treball en remot, la qual cosa ajuda a augmentar el nivell de productivitat dels treballadors i afavoreix una suau adaptació a la volta a la rutina. L’ús d’aquestes eines, a més, promou la comunicació entre companys amb independència del lloc des del qual estiguin exercint la seva activitat professional”.

A causa de la digitalització de processos i a la utilització de plataformes digitals, tots els departaments de l’empresa es troben interconnectats, la qual cosa dona lloc al fet que la comunicació entre cadascun d’ells sigui més fluida i s’afavoreixi el treball en equip entre les diferents àrees, una cosa imprescindible per a aconseguir reactivar els processos oberts i reduir l’estrès. La digitalització, per tant, és una eina per a lluitar contra aquesta síndrome postvacacional i reduir els seus efectes.

Per Tecnonews | @TecnoNewsInfo