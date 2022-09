El top 15 de consells per a estar en el teu pes ideal

No et saltis mai l’àpat de mig matí, ni el berenar de la tarda.

Menja a poc a poc mastegant bé els aliments per a no donar-li massa treball al teu estómac.

Recorda sempre d’aquest refrany: “Esmorza com un rei, menja com un príncep, i sopar com un pobre”.

Si no t’agrada algun aliment, i per això no el consumeixes, prova de liquar-lo i així no t’assabentaràs que l’estàs consumint.