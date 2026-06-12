La taxa d’ocupació estimada se situa en el 82,1% de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa un augment de 0,4 punts respecte a l’any anterior i una disminució de 0,3 punts en comparació amb el trimestre anterior. Així, el nombre de persones ocupades s’estima en 53.853. Per sexes, la taxa d’ocupació dels homes se situa en el 84,3%, amb una disminució de 0,2 punts en termes anuals i d’1,0 punt trimestralment. En el cas de les dones, la taxa d’ocupació és del 79,7%, amb un increment anual d’1,1 punts i trimestral de 0,4 punts.
La població assalariada estimada és de 44.811 persones, és a dir, el 83,2% de la població ocupada d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa un augment de 0,3 punts respecte a l’any passat i de 0,7 punts en relació amb el quart trimestre de l’any 2025.
Quant a la taxa d’atur, se situa en l’1,4% de la població activa i comptabilitza 782 persones d’entre 15 i 74 anys. Aquesta taxa disminueix 0,4 punts respecte al trimestre anterior i augmenta 0,5 punts en termes anuals. Per sexes, la taxa d’atur masculina se situa en l’1,6%, amb un increment d’1,1 punts anualment i de 0,3 punts trimestralment. En el cas de les dones, la taxa d’atur és de l’1,1%, amb una disminució d’1,4 punts trimestralment i de 0,2 punts en termes anuals.
Pel que fa a la taxa d’inactivitat, se situa en el 16,7% de la població d’entre 15 i 64 anys, que representa 10.944 persones. Aquesta taxa disminueix 0,8 punts en termes anuals i augmenta 0,8 punts trimestralment. Per sexes, la taxa d’inactivitat masculina és del 14,2%, amb una disminució anual de 0,8 punts i un augment trimestral de 0,6 punts. En el cas de les dones, la taxa d’inactivitat se situa en el 19,4%, amb una disminució anual de 0,9 punts i un augment trimestral de 0,8 punts.
En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur presenta un comportament mixt. Al primer trimestre de l’any, Andorra registra un 1,4%, Espanya un 10,8%, França un 8,3% i la Unió Europea (UE-27) un 6,2%. Pel que fa a les variacions anuals, Andorra i França mostren un augment de 0,5 punts i 0,8 punts, respectivament, mentre que Espanya i la UE-27 presenten una evolució positiva, amb una reducció de 0,6 punts i 0,1 punts, respectivament. En termes trimestrals, Espanya, França i la UE-27 registren un augment de l’atur, de 0,9 punts, 0,2 punts i 0,3 punts, respectivament, mentre que Andorra mostra un descens de 0,4 punts.