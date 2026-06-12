El tercer Cars For Smiles Andorra permetrà que adolescents d’entorns vulnerables copilotin un «supercotxe»

Cars for Smiles, el moviment solidari sense ànim de lucre que va néixer fa més de 10 anys a Barcelona per a portar l’alegria i la motivació a infants i adolescents amb malalties greus, celebrarà el proper diumenge, 14 de juny, al Circuit Andorra Pas de la Casa, la seva segona edició en terres andorranes. L’esdeveniment, que ja fa més de 10 anys que se celebra a Barcelona, i més recentment també a Madrid i a Salamanca, reunirà una quinzena d’adolescents i els corresponents pilots, la majoria propietaris de vehicles exclusius de mítiques marques com Aston Martin, Ferrari, Mercedes o Porsche. S’hi uniran familiars, voluntaris i les empreses patrocinadores i col·laboradores.
El propòsit d’aquest projecte és crear il·lusió i somriures als joves que pateixen una situació de vulnerabilitat, sigui pel motiu que sigui, així com brindar suport a les seves famílies. A més de proporcionar-los una experiència única i motivadora, els diners recaptats a través de les donacions que realitzen els pilots (propietaris dels vehicles) seran destinats 100% al projecte “Espai de Lleure” per a la realització d’activitats socioeducatives i d’esbargiment, destinades a infants i joves en situació de risc d’exclusió que organitza Creu Roja Andorrana per a aquests mateixos infants i adolescents. Aquestes activitats diürnes es realitzarien durant les vacances escolars de Tots Sants i tindrien lloc del 26 al 30 d’octubre”.
Cars for Smiles és una associació sense ànim de lucre, dedicada a portar alegria i suport a joves amb malalties greus o cròniques o en situació de vulnerabilitat i a les seves famílies a través d’experiències amb cotxes d’alt rendiment i relacionades amb el món del motor. Els qui formem part d’aquest moviment són professionals procedents de diferents camps que volen aportar la seva experiència i posar-la al servei dels joves, les entitats que els recolzen i les empreses que patrocinen i col·laboren amb el projecte. “És per a nosaltres una experiència que ens permet sortir dels nostres espais particulars, de vegades molt egoistes, i que ens satisfeta de satisfaccions”, explica Martijn Elvers, president de l’associació.
La jornada començarà a les 9.30 hores amb l’arribada dels primers cotxes al punt de trobada (plaça del Dos Valires, a Escaldes-Engordany) i seguirà amb la presentació del projecte i un esmorzar a la sala d’actes d’Andbank que comptarà amb algunes sorpreses. Cap a les 11.00 hores se sortirà cap al Circuit Andorra Pas de la Casa on a partir de les 13.00 hores, ja al circuit, tindran lloc diverses rondes de rodatges i experiències a bord dels supercotxes, amb la participació dels adolescents i joves com a copilots. L’acte continuarà amb un dinar al mateix circuit, i es tancarà a la tarda amb un berenar a l’Anyos Park Club on es podran tornar a veure els cotxes.
Encara queden algunes places disponibles i si algun pilot s’hi vol inscriure, ho pot fer a https://pinnacleownersclub.com/cars-for-smiles.
Cars for Smiles ha generat un impacte positiu a les ciutats de Barcelona i Madrid des dels seus inicis que s’espera repetir a Andorra. Gràcies a l’esdeveniment, s’han pogut recaptar més de 100.000 euros donant suport a més de 15 entitats.
A l’edició Cars for Smiles Andorra 2026, s’hi ha unit com a patrocinadors MyandBank o Total Energies (del Grup Sant Eloi), entre d’altres. També compta amb la col·laboració d’alguns comuns com el d’Encamp.