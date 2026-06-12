Oberta la convocatòria per a accedir als pisos de lloguer assequible de l’antic hotel Font de Ferro, a Aixovall

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha obert una oferta pública per a adjudicar un total de 14 habitatges de lloguer assequible a l’antic hotel Font de Ferro situat al poble d’Aixovall, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. El procés per a concórrer-hi s’inicia avui divendres mateix i hi poden participar en aquesta convocatòria, les persones que estiguin inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible abans del 10 de juny, el NIA de les quals ha estat publicat en l’edicte publicat al BOPA d’avui. La concurrència està oberta fins el proper 26 de juny de 2026.
Amb aquesta finalitat i a partir d’aquesta data, en funció de la composició de la llar i de la tipologia dels habitatges disponibles, l’INH notificarà directament a cada persona i unitats familiars inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible si compleixen els criteris establerts.
Els habitatges que s’adjudicaran en aquesta convocatòria són un total de 14 pisos, 1 estudi, 2 habitatges d’una habitació i 11 de dues habitacions. Compten amb diferents superfícies i, per tant, també amb diferent preu assequible inicial. Els pisos oscil·len entre els 38 metres quadrats i els 67 metres quadrats, amb un preu públic inicial de 361,46 € i 642,05 €, respectivament.
Cal remarcar, però, que la renda que assumiran les persones i les unitats familiars adjudicatàries per a la cessió de l’ús de l’habitatge és l’equivalent al 30% dels ingressos regulars sense que en cap cas, pugui superar el preu de mercat menys un 25%. Les famílies que no puguin cobrir el preu assequible de l’habitatge poden ser beneficiàries d’un ajut per a l’habitatge de lloguer que cobreixi la diferència, sempre que reuneixen els requisits per a gaudir-ne.
En vigor les modificacions al reglament d’accés, adjudicació i gestió i del procediment per a determinar el preu assequible del parc públic d’habitatge (Decret 210/2026, del 3 de juny)
Després d’haver analitzat les més de 1.000 sol·licituds rebudes des de l’inici de les inscripcions al Registre, s’han actualitzat diferents aspectes del mateix, principalment introduint canvis que tenen per objectiu obrir l’accés a persones i famílies especialment vulnerables o perfils que fins ara quedaven exclosos i que el parc públic sigui més accessible i equitatiu.
En concret, s’han ampliat els col·lectius que hi poden accedir incorporant excepcions al requisit d’ingressos mínims a les persones beneficiàries d’una pensió de solidaritat per discapacitat sense capacitat de treballar o que perceben una pensió d’invalidesa incompatible amb una activitat laboral.
També s’han augmentat els llindars dels ingressos màxims segons la composició familiar. Així per una persona sola, el màxims són 2,2 salaris mínims; per les parelles sense fills, amb un fill o famílies monoparentals, fins a 2,5 salaris mínims i per famílies amb dos o més fills s’incrementa fins a 2,9 salaris mínims. Cal remarcar que cal continuar complint el requisit de destinar més del 30% dels seus ingressos al lloguer actual.
Amb noves realitats socials detectades després d’aquests dos anys de funcionament del registre, s’han ampliat els casos que acrediten necessitat habitacional. Així no caldrà que acreditin que destinen més del 30% dels ingressos familiars al seu lloguer actual, aquelles persones que han de sortir del domicili familiar després d’una separació o divorci, però no disposen d’una alternativa residencial i aquelles unitats familiars que viuen en un habitatge que no s’ajusta a la composició de la llar.
Amb l’objectiu de facilitar la transició dels recursos d’emergència cap a un habitatge estable, el nou reglament dona prioritat a les persones allotjades en aquest tipus de recurs així com la seva participació automàtica en les convocatòries si la tipologia de l’habitatge és adequada.
Si en els anteriors reglaments, els ingressos eren el principal factor de puntuació, en aquest nou reglament, es prioritzen les situacions de necessitat habitacional i d’arrelament territorial. D’una banda, es donen punts addicionals per treballar a la mateixa parròquia on està situat l’habitatge i d’altra banda, s’afeixen tres situacions de necessitat d’habitatge, juntament amb els col·lectius prioritaris que poden donar punts addicionals fins a un màxim de 30. Aquestes circumstàncies són no disposar d’habitatge, destinar més del 40% dels ingressos a la renda actual de lloguer o haver estat allotjat temporalment en un habitatge d’emergència residencial.
Els habitatges s’adjudicaran procurant que una tercera part siguin per a llars entre 1 i 1,2 salaris mínims; una altra tercera part per a llars entre 1,2 i 1,6 salaris mínims i l’altra tercera part per a llars per sobre d’1,6 salaris mínims. Així, es crea un sistema de representativitat per a garantir l’heterogeneïtat entre els perfils adjudicataris d’un habitatge i l’autofinançament del parc públic.
Tot i que ja s’estava publicant segons aquest criteri, s’ha introduït al reglament la publicació de la llista d’adjudicataris i suplents. I al finalitzar cada procés d’adjudicació, es publicarà la llista de persones adjudicatàries definitives indicant quines han renunciat i quina és causa de baixa del Registre.
Per tal de donar més oportunitats de participació i evitar adjudicacions directes quan hi pot haver una demanda latent, per a cada oferta pública d’habitatge, es realitzen dues convocatòries públiques abans d’arribar a l’adjudicació directa. D’aquesta manera, es prioritza que les persones es puguin inscriure i participar en concurrència competitiva.
Registre de sol·licitants d’habitatges a preu assequible
El procés de valoració d’una inscripció pot allargar-se fins a dos mesos i vista la previsió de properes ofertes públiques, s’encoratja a les persones i les famílies que necessitin d’un habitatge a preu assequible presentin la sol·licitud corresponent per a inscriure’s al Registre i així puguin aspirar a una adjudicació.