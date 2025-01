Les autoliquidacions del tercer trimestre de 2024 “musculen” l’IGI

Oficina de Tributs a la Baixada del Molí (SFGA)

L’impost general indirecte (IGI) i pel que fa a les autoliquidacions d’aquest impost, la base repercutit ha estat de 1.680,78 milions d’euros el tercer trimestre de 2024, el +3,5% respecte el període homòleg de l’any anterior, i la quota repercutit ha estat de 67,97 milions d’euros el +3,2% respecte el mateix període de l’any anterior. Amb la mateixa tendència, la base suportat ha estat de 1.228,36 milions d’euros, el +2,5% respecte el tercer trimestre de 2023. Pel que fa a la quota suportat, aquesta ha estat de 50,65 milions d’euros, el que ha suposat una variació interanual del +2,5%. Tenint en compte la totalitat de l’IGI recaptat, que inclou tant l’IGI interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, aquest ha estat de 40,65 milions d’euros.

L’impost de la renda de no residents fiscals (IRNR), aquest s’aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents. El tercer trimestre de 2024, aquest impost ha generat una base de tributació de 35,06 milions d’euros, el -6,6% respecte el mateix període de l’any anterior. La quota de liquidació ha estat de 2,05 milions d’euros.

L’impost de transmissions patrimonials (ITP) ha estat de 2,50 milions d’euros el tercer trimestre de 2024, el -25,3% respecte el mateix període de l’any anterior. En relació a la liquidació de plusvàlues, aquestes han estat de 5,58 milions d’euros, amb una variació interanual del +61,4%.

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) grava la renda obtinguda per les persones físiques que tinguin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. Es tracta d’un impost de freqüència anual. Pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023, s’han presentat 25.534 declaracions, un +4,0% que les presentades per a l’any 2022. A més a més, l’any 2023, la base de tributació general ha estat de 1.215,37 milions d’euros, el +9,3% respecte l’any 2022. Un cop aplicades les deduccions, la base de liquidació general ha estat de 641,61 milions d’euros, el +12,8% en relació amb l’any anterior. Pel que fa la quota de liquidació, aquesta ha estat de 56,38 milions d’euros, amb una variació interanual del +13,5%.

L’impost sobre societats (IS) grava la renda de les persones jurídiques. Es tracta d’un impost de freqüència anual. Pel que fa a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2023, s’han presentat 9.464 declaracions, un +0,5% que les presentades per a l’any 2022. Tanmateix, en relació a la base de tributació, en els casos on aquesta ha estat positiva, l’any 2023 va ser de 1.392,58 milions d’euros, el +25,3% respecte l’any anterior, i en els casos on va ser negativa va ser de -251,71 milions d’euros. Finalment, la quota de liquidació, durant l’exercici econòmic 2023, ha estat de 93,20 milions d’euros, amb una variació interanual del +15,3%.