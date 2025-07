La Seu: Rebuda institucional als infants sahrauís que participen en el projecte “Vacances en Pau”

Els infants sahrauís amb les autoritats a l’Ajuntament de la Seu (Aj. la Seu)

Aquest dimarts a la tarda ha tingut lloc, a la sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu, l’acte de benvinguda dels 6 infants sahrauís (3 nenes i 3 nens) que han arribat recentment al municipi urgellenc a passar l’estiu a través del projecte ‘Vacances en Pau’ que organitza l’ONG Pirineu amb el Sàhara. Els infants han estat rebuts per l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, el regidor de Cooperació i Solidaritat, Jordi Mas, i la tinent d’alcalde d’Acció Social, Christina Moreno. Aquests nens i nenes sahrauís han vingut acompanyats per les seves famílies d’acollida i per la representant de Pirineu amb el Sàhara, Laia Ribó.

En acte de benvinguda, l’Ajuntament de la Seu ha obsequiat a cada infant amb una bossa amb material escolar. A més, nens i nenes del Club Esportiu Ciutat La Seu també han volgut obsequiar a aquests infants sahrauís amb un conte i altres regals.

L’edil, Jordi Mas, ha volgut agrair novament a Pirineu amb el Sàhara que organitzi aquestes “Vacances en Pau” per a aquests nens i nenes que “són ambaixadors del seu poble”.

El regidor de Cooperació i Solidaritat també ha recordat que des de l’Ajuntament de la Seu es dona suport a aquest projecte anomenat ‘Vacances en Pau’ a través d’un conveni de col·laboració signat ja fa dos estius amb l’ONG Pirineu amb el Sàhara per a donar suport econòmic a l’ONG mitjançant una subvenció directa per a fer front a les despeses de desplaçament d’anada i tornada d’aquests infants i a les inscripcions al Casal d’Estiu Municipal.





‘Vacances en Pau’

L’ONG Pirineus amb el Sàhara treballa per a millorar la qualitat de vida dels sahrauís. Duu a terme diferents campanyes de sensibilització i de recollida de material. A més, cada estiu organitza el projecte ‘Vacances en pau’ que consisteix en l’acollida d’infants que es troben al campament de refugiats de Tindouf, Algèria, durant les vacances d’estiu a la Seu i comarca, així com a Cerdanya i Berguedà.

L’objectiu principal d’aquest projecte és oferir als infants la possibilitat de conèixer una realitat diferent a la seva i de tenir una visió oposada a la seva vida al camp de refugiats. També els permet conèixer una altra cultura i gaudir d’una alimentació equilibrada durant els mesos d’estiu.

Els nens i nenes passaran prop de dos mesos amb les famílies d’acollida que se’ls ha assignat. A més, l’ONG es compromet a inscriure’ls al casal d’estiu municipal, així com la participació en d’altres activitats durant l’estiu.