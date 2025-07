En espera de poder repatriar el nadó mort a Punta Cana

L’edifici administratiu del Govern (SFGA)

El Govern treballava aquestes últimes hores per a repatriar el cos d’un nadó andorrà de 18 mesos que ha perdut la vida durant unes vacances amb els seus pares a Punta Cana, a la República Dominicana. No ha transcendit oficialment la causa de la mort encara que algun mitjà del Principat afirma que l’infant feia un parell de dies que patia descomposició i en aplicar-li, els serveis sanitaris, un sèrum per a hidratar-lo va patir una aturada cardíaca que li hauria provocat la mort.

Es té constància que els pares són treballadors públics, força coneguts a Escaldes-Engordany. El comú escaldenc, davant aquesta tragèdia, també s’ha ofert per a qualsevol gestió que estigui a les seves mans.