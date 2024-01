La Seu rebrà als Reis d’Orient que entraran a la ciutat pel canal d’aigües braves

Cartell anunciant la Cavalcada de Reis a la Seu

Aquest divendres, 5 de gener, a la tarda (18.30 h), la Seu d’Urgell donarà la benvinguda amb tots els honors als Reis d’Orient, que un any més protagonitzaran una de les arribades més espectaculars del país: entraran a la ciutat amb barques de ràfting, a través del canal d’aigües braves del Ràfting Parc.

Al final del canal, Ses Majestats seran acollits per les autoritats locals i els assistents a l’acte. Per a arribar-hi, com comptaran amb l’ajuda de piragüistes del Club Cadí Canoë-Kayak. Tot seguit, hi haurà un castell de focs de benvinguda, que anirà a càrrec del grup de Diables de l’Alt Urgell.

Després de l’espectacle pirotècnic, s’iniciarà el recorregut de la cavalcada des del Parc del Segre. La comitiva pujarà pel camí de la Palanca i continuarà pel passeig Joan Brudieu (pel costat esquerre, davant del Consell Comarcal). Després baixarà per l’altra banda del Passeig, girarà pel carrer de Lluís de Sabater i enfilarà el carrer Major fins arribar a la Sala de Sant Domènec, a la plaça dels Oms.

Un cop a dins la sala, l’alcalde de la Seu d’Urgell, l’alcalde Joan Barrera, lliurarà les claus de la ciutat als Reis d’Orient i es procedirà a la recepció de cartes, amb l’ajut dels patges reials. Més de 300 persones formaran part de la cavalcada de Reis. Per això, l’Ajuntament de la Seu agraeix a tothom “la seva implicació, ja que gràcies a elles aquest multitudinari acte es pot dur a terme”. Entre els participants hi haurà infants i famílies de les diverses AFE de la ciutat, concretament de les escoles Albert Vives, Pau Claris i Castell-ciutat i del Col·legi La Salle.

La cavalcada, organitzada per l’Ajuntament urgellenc i amb la implicació de molts treballadors i treballadores municipals, compta també amb la participació de la Comissió de Festes, la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU), el parc de Bombers de la Generalitat, els Diables de l’Alt Urgell, RàdioSeu, Ràfting Parc, Club Cadí Canoë-Kayak, MSP i Fustes Grau i Grau.