Els Reis d’Orient seran presents a totes les parròquies

Els tres Reis Mags de camí cap a Andorra (arxiu)

Falta poc perquè Ses Majestats els Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, arribin a Andorra. Seran a totes les parròquies sense excepció, acompanyats d’espectacles que els donaran la benvinguda. Tanmateix, és un dia per a ser previsors i està pendents dels talls de trànsit.

A la vall central és on Ses Majestats faran el recorregut més llarg. La cavalcada s’iniciarà a les sis de la tarda a Andorra la Vella, un camí en què els Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, estaran acompanyats de prop d’una vintena de carrosses temàtiques ajudats per uns 500 voluntaris que animaran i vigilaran el recorregut que s’iniciarà a l’avinguda Príncep Benlloch. S’enfilarà per l’avinguda Meritxell, amb direcció a l’avinguda Carlemany, continuarà per avinguda de les Escoles, carrer Santa Anna, cap a l’avinguda del Pessebre, carrer del Parnal i cap a la plaça Coprínceps, on s’acabarà cap a dos quarts de nou de la nit. Serà allí on nens i nenes podran passar pel Palau Reial per a parlar amb Ses Majestats i fer-los arribar les últimes peticions.

Els que vulguin assistir a la cavalcada hauran de ser previsors perquè l’accés a Escaldes pel pont de la Tosca quedarà tallat de les set de la tarda a dos quarts de nou de la nit. A la resta del recorregut hi haurà talls al pas de la cavalcada.

La cavalcada és un moment de molta eufòria sobretot per als més petits que busquen recollir tants caramels com poden, sovint descuidant la seva seguretat, tot i que el recorregut està limitat amb tanques.





Els Reis desfilaran per totes les parròquies

Si encara hi ha qui pregunta com pot ser que Ses Majestats poden ser a tants llocs a la mateixa vegada, s’ha de saber que tenen un do anomenat de la ubiqüitat. Tanmateix, la Massana serà la primera parròquia que trepitjaran els Reis d’Orient, a les cinc de la tarda. Faran el recorregut des del Prat Gran, passant per l’avinguda Sant Antoni i Través i fins a les Fontetes on es preveu que arribin tres quarts d’hora més tard. Allà els cònsols lliuraran les claus de la ciutat a Ses Majestats que rebran els assistents.

Tocades les sis de la tarda seran a totes les parròquies. A Encamp sortiran de l’antic Telecabina acompanyats de l’espectacle ‘Les Nimfes’ fins al Complex. Al Pas de la Casa, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran per pistes amb l’obertura de camí a càrrec del recorregut de torxes dels voluntaris i els focs artificials en arribar al poble on els espera l’espectacle colors per a fer un recorregut que acabarà amb la recepció a la sala de festes.

A Canillo el recorregut començarà a l’edifici Perecaus i finalitzarà a la plaça del Telecabina, on Ses Majestats rebran els infants mitja hora més tard.

A Ordino l’arribada dels Reis s’acompanya amb la representació dels Pastorets i repartiment de tortell i xocolata.

A Sant Julià de Lòria faran el recorregut des de la plaça Francesc Cairat, avinguda Verge de Canòlich, carrer Bonaventura Riera, avinguda Rocafort i tornada a la plaça de la Germandat amb l’adoració de l’infant a casa comuna.