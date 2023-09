La Seu: Moció de la CUP “per a un finançament públic no supeditat als interessos turístics i especulatius d’Andorra”

Ajuntament de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

La Seu d’Urgell celebra aquest dimarts, 12 de setembre, ple municipal ordinari (19 hores) després de la pausa del mes d’agost i de la recent constitució del consistori urgellenc, arran de les eleccions del passat mes de maig. L’ordre del dia inclou punts relacionats amb els informes trimestrals de morositat i del període mitjà de pagaments del consistori urgellenc, a més de l’aprovació del compte general de l’exercici 2022 i un expedient de modificació de crèdit.

Altres qüestions que es debatran en la sessió plenària són la designació d’un representant al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell i l’adhesió al sistema de compra centralitzada del Consorci Localret. En l’àmbit urbanístic, està prevista l’aprovació de dues modificacions del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) i el vistiplau provisional a la modificació en l’ampliació d’equipaments del carrer de l’Escorxador.

Pel que fa a les mocions, la CUP exposarà una proposta per a un finançament públic no supeditat als interessos “turístics i especulatius” d’Andorra i propiciarà un debat per a desestimar el Pla Estratègic de la Seu d’Urgell com a destí d’activitats i esports outdoor.

Per la seva banda, el grup d’ERC presentarà un text de defensa del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.

Finalment, Junts per la Seu defensarà una moció per a l’execució dels projectes per a incrementar el parc d’edificis públics de lloguer social ja previstos en el pressupost del 2023 i en plantejarà una altra per a “evitar l’ús partidista de la comunicació institucional de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell”.