Arrenca el Cicle de Perfeccionament Professional 2023-2024 amb tres propostes

La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

La Universitat d’Andorra (UdA) reprèn aquest setembre el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP), un programa de formacions presencials de curta durada adreçat a estudiants universitaris i professorat, i obert als professionals del país. El cicle arrenca amb tres propostes formatives en els àmbits de l’educació, la tecnologia i la comunicació, una oferta que s’anirà ampliant al llarg del curs. Totes les formacions s’impartiran en format presencial a la Universitat d’Andorra i són de curta durada.

El primer seminari tindrà lloc el 14 de setembre i porta per títol “Rubikids: ludifiquem les matemàtiques a través del joc de Rubik”. El seu objectiu és treballar les matemàtiques d’una manera alternativa i innovadora, i s’adreça principalment a mestres en actiu o en formació.

La segona proposta, programada per al 21 de setembre, abordarà els conceptes bàsics de la ciberseguretat i la seva aplicació en el context de la intel·ligència artificial. Es tracta de la segona edició d’un seminari que ja es va oferir en el marc de l’Aula d’Estiu 2023.

L’últim curs que s’ha previst, de moment, porta per títol “El llenguatge no verbal en la comunicació” i tindrà lloc el pròxim 16 de novembre. Va dirigit a totes aquelles persones interessades a conèixer la importància que la comunicació no verbal té en l’acte comunicatiu i a aprendre a utilitzar el seu cos per tal que el missatge verbal i no verbal estiguin alineats i s’enriqueixin mútuament.

El Cicle de Perfeccionament Professional és un programa de formació continuada de l’UdA que es va iniciar l’any 1996 amb la voluntat d’anar més enllà de l’ensenyament reglat i difondre el coneixement entre la societat andorrana en general.