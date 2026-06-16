La Seu gradua 12 alumnes del PFI-PTT d’activitats forestals amb un alt percentatge de continuïtat acadèmica

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit, aquest dilluns, l’acte de graduació de la darrera promoció d’alumnes del curs d’Auxiliar d’Activitats Forestals, emmarcat dins del Programa de Formació i Inserció-Pla de Transició al Treball (PFI-PTT). Un total de 12 alumnes han rebut els seus corresponents diplomes a mans de l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, de la tutora d’aquesta formació, Laura Ribó, de la directora dels Serveis Territorials d’Educació i FP a l’Alt Pirineu i Aran de la Generalitat de Catalunya, Carlota Valls; de la directora d’IDAPA, Amàlia Sanz, així com dels docents David Manzanera i David Noguera.
En l’acte de lliurament de diplomes, la coordinadora del PFI-PTT de la Seu, Laura Ribó, ha manifestat que “avui celebrem l’esforç, la constància i el compromís de tot l’alumnat que ha completat amb èxit aquest PFI d’auxiliar d’activitats forestals. Aquest camí no ha estat sempre senzill, ha requerit esforç físic, consciència i treball en equip, demostrant que són capaços de formar part de l’equilibri del nostre entorn. El món forestal és essencial i el futur necessita persones compromeses amb el medi ambient com vosaltres”. Ribó ha volgut expressar també el seu agraïment més sincer al Departament d’Educació, a l’Ajuntament de la Seu, a l’IDAPA, així com als docents, tutors de pràctiques i famílies que fan possible aquest programa de formació i inserció any rere any. “Estigueu molt orgullosos del que heu aconseguit; això és només el començament”, ha reblat Laura Ribó.
Per la seva part, l’alcalde de la Seu Joan Barrera ha remarcat que “estem molt contents de que l’Ajuntament sigui motor d’aquesta formació, d’aquesta oportunitat que s’ofereix a joves del territori per a poder reenganxar-se després a estudis o al món laboral”. Barrera també ha donat l’enhorabona a aquests 12 alumnes que han acabat aquest curs, dels quals 10 d’ells es matricularan a un cicle de grau mitjà, “fet que és una gran notícia”.
En aquesta celebració també s’ha projectat un recull fotogràfic que resumia els principals projectes treballats pels joves al llarg de l’any acadèmic.
L’èxit d’aquesta edició es reflecteix en l’elevat índex de continuïtat en la formació de l’alumnat. Deu dels dotze graduats faran el salt el curs vinent cap a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM), diversificant-se en diferents especialitats: 3 en Gestió Administrativa; 2 en Cuina i Gastronomia; 2 en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques; 1 en Producció Agropecuària; 1 en Electromecànica de Vehicles-Automòbils; i 1 en Perruqueria i Estètica.
Per la seva banda, els dos alumnes restants han optat per iniciar immediatament la seva trajectòria professional introduint-se al món laboral.
La directora dels Serveis Territorials d’Educació i FP a l’Alt Pirineu i Aran de la Generalitat de Catalunya, Carlota Valls, ha manifestat en el marc d’aquest acte que “estem molt orgullosos d’aquest alumnat que ha aconseguit graduar-se en la ESO i graduar-se en aquest pla de formació que els hi permetrà continuar els seus estudis o inserir-se al món laboral. El sistema educatiu cada vegada és més flexible, cada vegada és més permeable i ens permet retornar, recuperar, anar endavant, anar endarrere les vegades que convingui, perquè ara l’educació l’entenem com a formació al llarg de la vida”.
Nova titulació per al curs 2026-2027: Auxiliar de Vivers i Jardins
Coincidint amb aquesta graduació, s’ha recordat que de cara al pròxim curs 2026-2027 el PFI-PTT farà un gir en la seva oferta formativa a la comarca. Tal i com es va presentar el passat mes d’abril, l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell acollirà la nova titulació d’Auxiliar de Vivers i Jardins. Al respecte, Carlota Valls ha remarcat que “considerem que la formació enfocada cap a les activitats forestals ha tingut un recorregut que ja s’acaba, i per això volíem mirar quines altres necessitats podíem oferir al territori i quin tipus de demanda. Llavors hem vist que l’opció reenfocar-nos cap a vivers i jardins era una oferta atractiva per a l’alumnat com també una necessitat del nostre territori i la possibilitat que hi hagi llocs de treball en el futur o continuïtat en la formació professional”.
La nova titulació d’Auxiliar de Vivers i Jardins consta d’un itinerari complet i pràctic de 1.000 hores de durada dissenyat per a garantir una formació integral a través de tres grans blocs:
• Mòduls de formació professional (450 h): Centrats en les operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers, així com la instal·lació i el manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
• Mòduls de formació comuna (350 h): Destinats a reforçar les estratègies de comunicació, l’entorn social i territorial, les matemàtiques aplicades i la preparació per a la incorporació al món laboral.
• Formació pràctica en empreses (200 h): Una immersió en un entorn real on l’alumnat aplicarà els coneixements adquirits realitzant pràctiques en empreses del sector de la jardineria de la comarca o en brigades municipals.
Un trampolí cap al mercat laboral i el retorn al sistema educatiu
Aquesta nova titulació està pensada per a obrir les portes a diverses sortides professionals, permetent als joves exercir com a peons en l’àmbit agrícola, l’horticultura, la fructicultura, els vivers, els centres de jardineria o el manteniment de camps esportius.
Alhora, el programa manté el seu caràcter de segona oportunitat formativa, ja que facilita directament el retorn al sistema educatiu mitjançant l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i el reconeixement de mòduls per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
Val a recordar que el PFI-PTT s’adreça a joves, entre 16 i 21 anys, que no hagin aprovat l’ESO.