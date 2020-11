La Seu d’Urgell transmet a la Generalitat la preocupació pel tancament de la frontera amb Andorra

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha transmès al Govern català el “neguit” de la capital de l’Alt Urgell per l’esborrany del pla de reobertura gradual d’activitats previst pels propers dos mesos, especialment pel que fa a la mobilitat.

Fàbrega lamenta que en el primer tram de la desescalada (del 23 de novembre al 6 de desembre) es mantingui el confinament de cap de setmana per municipis i que només es contempli la mobilitat dins de la comarca a partir de la segona fase, i dins de la regió sanitària a la tercera etapa.

Des del consistori també qüestionen que es vulgui mantenir en totes aquestes fases el tancament perimetral de Catalunya, que comporta que segueixin tancades les fronteres amb Andorra i amb França. En declaracions a RàdioSeu, el batlle urgellenc assenyala que si es compleix aquesta previsió no es podria reprendre plenament l’intercanvi amb Andorra “fins al gener”, tenint en compte que els departaments de Salut i d’Interior de la Generalitat de Catalunya preveuen que cadascuna de les fases duri quinze dies. L’Ajuntament de la Seu ja ha fet saber a ambdues conselleries la preocupació per aquesta mesura, tot recordant-los que les relacions entre Andorra i la Seu són molt importants per a totes dues bandes i que, més enllà de l’àmbit econòmic, “ara hi ha moltíssimes famílies que estan separades per la frontera”.

Per això, la Seu reclama una flexibilització d’aquest tancament tal com ja es va fer durant el confinament de la primavera, quan el govern espanyol va reobrir la circulació al començament del mes de juny. Sobre aquest punt, Fàbrega demana especialment que en tot moment es garanteixi “que els ciutadans de l’Alt Urgell tinguin la mateixa mobilitat que els d’Andorra”, en cas que la Generalitat contempli un tractament especial per als habitants del Principat.

Fàbrega recorda la col·laboració d’Andorra en la pandèmia

A més a més, Jordi Fàbrega creu que el Govern català ha de tenir en compte també la “gran col·laboració” que el Ministeri de Salut d’Andorra ha prestat a la Seu d’Urgell des de l’inici de la pandèmia, amb accions com ara “la cessió de llits d’UCI, la realització de proves PCR als seus laboratoris i, sobretot, una col·laboració molt estreta en el control de casos positius” mitjançant la coordinació entre els serveis d’Atenció Primària del Principat i de l’Alt Urgell per fer seguiment de contagis que puguin incidir a una o altra banda de la frontera. Això, recorda Fàbrega, “assegura la traçabilitat dels casos i és molt important, perquè no és el mateix obrir una frontera podent fer un seguiment dels casos que sense poder-ho fer”.

Per tot plegat, tant l’Ajuntament urgellenc com el Govern andorrà ja han tramès a la Generalitat la petició de reobertura de la frontera com més aviat millor.

Més flexibilitat en la mobilitat entre municipis

Pel que fa al confinament de cap de setmana, tant l’Ajuntament de la Seu com el Consell Comarcal de l’Alt Urgell ja van demanar la setmana passada que, de manera imminent, es deixi de fer per municipis i ja sigui per comarques. Una petició que, tanmateix, l’esborrany no contempla, com a molt aviat, fins al segon cap de setmana de desembre.

Jordi Fàbrega entén que actualment “hi ha d’haver restriccions a la mobilitat”, per reduir l’expansió del coronavirus i la pressió al sistema sanitari, i que “no hi haurà una obertura total d’un dia per l’altre”, però recorda que a l’Alt Urgell molts municipis disposen d’una oferta escassa de serveis, a causa de la seva poca població, i tant la Seu com la resta de poblacions alturgellenques necessiten una mobilitat, com a mínim, d’àmbit comarcal. Una demanda que també han fet saber al Govern d’altres comarques amb poca població, com és el cas de tota la resta de l’Alt Pirineu.