La Seu d’Urgell crea un distintiu per als establiments que ofereixen formatges artesans del Pirineu

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat la creació d’un distintiu per als comerços, empreses, bars o restaurants locals que ofereixen als seus clients formatges artesans del Pirineu. D’aquesta manera es vol potenciar aquests establiments i facilitar que veïns i visitants trobin més fàcilment aquest producte que ha esdevingut un referent tant de la ciutat i de l’Alt Urgell com de la Fira de Sant Ermengol, que se celebrarà aquest cap de setmana.

A l’adhesiu, que ben aviat es distribuirà als establiments interessats, s’hi pot llegir la frase ‘Aquí hi trobareu formatges del Pirineu’. La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Fires del consistori urgellenc, Mireia Font, ha explicat a RàdioSeu que el distintiu s’havia proposat des de la Unió de Botiguers de la Seu i associacions locals “perquè es visualitzés que a la Seu, a part de la Fira, també es ven o es compra formatge artesà durant tot l’any”. Per això s’ha establert unes bases, en què es determina que els locals adherits han de comptar amb “un mínim” d’oferta formatgera per als clients.

De moment es desconeix quants establiments comptaran amb aquest segell, però l’objectiu de l’Ajuntament és animar els establiments perquè s’hi sumin el màxim possible dels que compleixin els requisits. Així, s’espera que aquesta novetat ja sigui plenament visible per la campanya de Nadal i esdevingui un nou atractiu de la ciutat.

D’aquesta manera es vol visualitzar més clarament la Seu d’Urgell com la “capital del formatge”. I és que, més enllà de la Fira, a la ciutat hi ha un gran nombre de botigues que ofereixen tot l’any formatges de qualitat -entre elles una d’especialitzada al carrer Major- i també establiments de restauració que donen protagonisme a aquest aliment.