La Seu: Activitat guiada al Parc de Salut del passatge de Lleteries

Activitat guiada per fer un bon ús del Parc de Salut del passatge de Lleteries (RàdioSeu)

La Fundació Catalana per a l’Esport, en col·laboració amb el Centre d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell, posa en marxa una proposta per a fomentar l’activitat física saludable tot aprofitant els Parcs de Salut existents a la capital de l’Alt Urgell. La nova acció es concreta en l’organització d’un seguit d’activitats guiades gratuïtes per a incentivar l’ús d’aquests espais que permeten fer exercici a l’aire lliure.

La primera sessió, que servia per a presentar públicament la idea, s’ha fet aquesta setmana i, des d’ara, es durà a terme cada dijous a les 11 del matí al parc del passatge de Lleteries, en ple centre urbà de la Seu. La iniciativa s’adreça principalment a la gent gran i l’objectiu principal és que puguin “gaudir de fer activitat física a l’aire lliure, guiats per professionals de l’esport” per tal que facin un ús com més òptim millor d’aquestes eines.

En aquesta primera jornada s’ha treballat la mobilitat d’articulacions, la força i l’equilibri. Des de l’Equip d’Atenció Primària també esmenten que la proposta serveix per a “donar ús a un equipament públic, fer equip i gaudir d’un espai d’autocura física i emocional”.

Per part de la Fundació Catalana per a l’Esport, Neus Rosiñol ha recordat que “en el seu moment els parcs de salut ja es van impulsar pensant especialment en la gent gran” i, ara, es vol fer una altra passa endavant amb aquestes activitats guiades “per a millorar l’envelliment actiu”.

A més del passatge de Lleteries, actualment la Seu compta amb tres espais més d’aquest tipus, en els quals s’hi pot treballar la força, la motricitat i la flexibilitat. Un d’ells és a un extrem del canal d’aigües tranquil·les del Parc Olímpic del Segre i n’hi ha un altre a la zona de l’Horta del Valira, al final del carrer de Sant Ermengol. Aquest últim també és molt emprat per gent jove perquè inclou barres per a fer flexions i exercitar la musculació.

A d’altres poblacions de l’Alt Urgell també s’han impulsat instal·lacions semblants. Neus Rosiñol valora que “tot això ajuda a millorar la qualitat de vida dels adults”. En aquest sentit, des de la Fundació consideren que aquests parcs, fins i tot, poden formar part de les prescripcions mèdiques per a millorar la salut de la població.

Les persones interessades en aquesta nova activitat guiada gratuïta poden contactar amb el CAP de la Seu, mitjançant Oriol González i Maria Miró. També se’n pot demanar informació trucant al telèfon 973 350 470 o bé al web www.fcesport.cat/dinamitzacio-dels-parcs-de-salut/.