La selecció andorrana d’handbol lluitarà per la 7a plaça contra Nigèria

Imatge de la selecció andorrana absoluta d’handbol (FAH)

La Selecció andorrana absoluta d’Handbol que es troba al Campionat de països emergents de la IHF, a Bulgària, s’ha enfrontat contra Austràlia, amb derrota de l’equip tricolor (19 a 32). Andorra ha sortit molt forta a l’inici del partit. Un duel defensiu per part de les dues seleccions ha permès estar connectats durant els primers deu minuts, amb un marcador de zero gols per als dos equips. La batalla defensiva ha durat poc quan els australians han trobat solucions per a perforar la rereguarda andorrana. Han estat força contundents en la seva actuació ofensiva aprofitant les errades de l’equip tricolor.

L’envergadura, els quilos i la rapidesa en els contraatacs dels jugadors australians han permès que Andorra només anotés quatre gols en el primer període (4 a 13). A la segona part (15 a 19), l’equip andorrà ha reprès el partit amb una renda de gols favorable que ha permès seguir lluitant per a disputar la cinquena posició.

El desgast físic de la defensa andorrana, molt exigent, i les bones actuacions ofensives han fet que l’equip del Principat s’apropés en el marcador, però, no ha estat suficient per a sumar una victòria contra tot un continent, Austràlia.

La selecció, finalment, lluitarà per la setena plaça contra la selecció de Nigèria, després que, aquesta, perdés contra Gran Bretanya. El partit serà demà diumenge a les 13:45h -hora local- (12:45 hora andorrana).