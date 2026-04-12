La SAC dona a conèixer diverses activitats culturals, algunes per Sant Jordi

El dimarts, 21 d’abril, a les 19 hores, al Centre Cultura la Llacuna, a Andorra la Vella, es durà a terme la presentació del número 38 de la revista Àgora. Aprofitant l’avinentesa, també es presentarà la litografia de Sant Jordi 2026 que, enguany, ha anat a càrrec de l’artista Arnau Sánchez i Campamà. Serà el darrer acte del secretariat de Velles Cases Andorranes. El dijous 23, diada de Sant Jordi, les litografies es podran trobar a la parada d’Àgora Cultural, a la fira del llibre d’Andorra la Vella. També hi haurà els darrers llibres de la Societat Andorrana de Ciències (SAC), així com material divers de les associacions.
Dues conferències: una a l’abril i l’altra al maig
Des de la Societat Andorra de Ciències s’ha informat de la celebració de dues conferències. La primera d’elles se celebrarà el dilluns, 27 d’abril. La segona de les xerrades tindrà lloc el dimecres, 27 de maig. Són les següents:
Dilluns 27 d’abril del 2026
Infecció després d’una pròtesi de genoll: podem detectar-la abans? El paper de la glucosa sinovial
A càrrec de la Dra. Marta Sabater i Martos, doctora en medicina i recerca translacional, especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
A les 8 del vespre, a la sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella.
Dimecres 27 de maig del 2026
Del Llobregat a la Valira. La presència històrica dels monjos de Montserrat a Andorra
A càrrec del Pare Bernat Juliol i Galí, majordom de Montserrat portaveu de la comunitat i comissari del Mil·lenari de Montserrat 2025.
A les 7 del vespre, a la sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella