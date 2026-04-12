L’FC Andorra suma i segueix. Cadis 0 – Andorra 1

L’FC Andorra està en un estat dolç i ha aconseguit una nova victòria (0-1), en aquesta ocasió al camp del Cadis. Els tricolors, amb menys brillantor que les darreres jornades, però amb una maduresa que no havien mostrat fins les últimes setmanes, s’han imposat al conjunt andalús gràcies a un solitari gol de Josep Cerdà.
El duel ha començat espès, sense que cap equip aconseguís fer-se amb el domini i, ni molt menys, apropar-se amb perill a l’àrea rival. El primer en provar-ho ha estat Marc Domènech amb un xut llunyà que no ha arribat fins al minut 23. Poc després, Efe Akman ha rematat amb el cap desviat fins que al minut 35, Josep Cerdà s’ha tret de sota la màniga un gran gol per a posar per davant el conjunt tricolor.
Just després ha replicat el Cadis amb un xut al pal de García Pascual, però el partit ha marxat al descans amb avantatge mínim per a l’Andorra.
A la represa, els gaditans han fet un pas endavant i els de Carles Manso han hagut de patir. Tot i això, els del Principat han resistit força bé, sense excessius patiments i repel·lint totes les arribades del Cadis, també a pilota parada. I quan no, ha aparegut com sempre un providencial Owono, que ha salvat amb dues grans aturades l’empat local.
