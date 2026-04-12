Manos Sin Fronteras arriba, a Andorra, amb una proposta innovadora per a fer front a l’estrès i millorar la salut mental

El proper divendres, 17 d’abril, a les 19.00 hores, l’Hotel Roc Blanc acollirà la presentació oficial, a Andorra, de Manos Sin Fronteras, una organització internacional amb més de 40 anys d’experiència en la promoció del benestar integral. L’arribada de l’entitat al país es fa de la mà de Daniela Girón, voluntària i professional del sector tecnològic establerta recentment a Andorra, que ha experimentat en primera persona els beneficis del mètode que promou l’organització.
Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una de cada quatre persones experimentarà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. En el cas d’Andorra, l’estudi sobre el cost de la criança 2025 elaborat per Andtropia i AR+I Andorra Recerca i Innovació posa de manifest l’impacte creixent de factors com l’estrès econòmic i la pressió sobre les famílies.
A més, segons el Ministeri de Salut d’Andorra, en els darrers anys s’ha incrementat la demanda de serveis vinculats a la salut mental.
Diversos estudis internacionals han evidenciat els beneficis de la meditació:
- Harvard Medical School: reducció de l’estrès i canvis en el cervell.
- JAMA Internal Medicine: reducció d’ansietat, depressió i dolor.
- University of Massachusetts Medical School: desenvolupament del programa MBSR.
Què és Manos Sin Fronteras?
Manos Sin Fronteras és una organització present en més de 30 països, sense ànim de lucre i independent de qualsevol corrent religiós o polític, que treballa a través del voluntariat per a promoure el benestar físic, mental i emocional de les persones.
La seva proposta es basa en la difusió d’eines pràctiques i accessibles d’autocura especialment el Mètode LJ d’Estimulació Neural i la iniciativa global “5 Minuts, Jo Medito”, que ofereixen tècniques senzilles per a gestionar l’estrès, l’ansietat i el desgast emocional en el dia a dia .
Una eina pràctica contra l’estrès i l’ansietat
Durant l’acte, Daniela Girón impartirà una sessió introductòria del Mètode LJ de meditació, una tècnica fàcil d’aprendre que, amb només cinc minuts diaris, permet ajudar a reduir l’estrès, l’ansietat i el cansament emocional, alhora que millora la claredat mental i la presa de decisions .
Aquesta sessió marcarà l’inici d’un cicle de trobades centrades en els patrons emocionals i la seva transformació a través de la meditació. El primer taller, sota el títol “Canvia la teva mirada, canvia la teva vida”, convidarà els assistents a reflexionar sobre la seva percepció de la realitat i a descobrir noves eines per afrontar el dia a dia des de la calma i l’esperança .
Una experiència personal que impulsa el projecte Per a Daniela Girón, aquest projecte té un component profundament personal. Després de conèixer l’entitat en la seva adolescència, va ser en un moment de gran pressió acadèmica i emocional quan va aplicar el mètode, experimentant un canvi significatiu en el seu estat mental i emocional.
“Quan vaig aplicar aquesta eina en un moment molt difícil, vaig passar de sentir-me desbordada a recuperar calma i claredat. Ara el meu objectiu és que més persones a Andorra puguin tenir aquesta mateixa eina a les seves mans”, explica Daniela Girón.
Des d’aleshores, ha integrat aquesta pràctica en la seva vida, convertint-la en una eina clau per a afrontar reptes personals i professionals, amb la voluntat ara de compartir-la amb la societat andorrana .
Amb aquesta primera sessió, Manos Sin Fronteras inicia el seu recorregut, a Andorra, amb l’objectiu de col·laborar amb institucions, empreses i entitats socials, aportant eines de suport emocional especialment útils en contextos d’alta exigència i pressió.
L’acte està obert a totes les persones interessades en millorar el seu benestar i conèixer noves estratègies per a gestionar l’estrès i les emocions.