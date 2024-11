La representació del Copríncep francès l’ostentarà Patrice Faure

Patrice Faure quan va prendre possessió del càrrec d’alt comissionat (Haut-Comissariat de la République en Nouvelle-Calédonie)

El nou representant del Copríncep francès -Patrice Faure- ja va substituir Patrick Strzoda al gener com a cap de gabinet d’Emmanuel Macron. Ara, assumirà també les funcions de representació del Copríncep francès a Andorra. Home de confiança plena d’Emmanuel Macron, Patrice Faure és un militar de carrera. Entre els múltiples càrrecs que ha desenvolupat a l’administració francesa, destaca el d’alt comissari de la República de França per a Nova Caledònia, coincidint amb el referèndum per la independència d’aquest territori.

Fabrice Faure ha estat també prefecte a Còrsega i la Bretanya i director de l’oficina del ministre d’Interior i del primer ministre, amb Bernard Cazeneuve. Amb 56 anys, agafa el relleu de Patrick Strzoda, que recentment va deixar el càrrec per jubilació després de gairebé 8 anys al capdavant de la representació del Copríncep francès.