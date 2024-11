Policia d’Andorra i Mossos desmantellen un punt de venda de cocaïna i detenen un presumpte traficant

La Policia d’Andorra i els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Alt Pirineu i Aran han desmantellat un important punt de venda de droga i, alhora, han detingut un presumpte traficant en una operació conjunta entre ambdues forces de seguretat que s’ha dut a terme entre dijous i divendres a la frontera del riu Runer i a Os de Civís.

La investigació es va iniciar arran de la detenció, dimecres, a Sant Julià de Lòria, d’un motorista que es trobava en possessió de 10 grams de cocaïna i venia de la carretera d’Os de Civís, població on hauria comprat la droga. Immediatament, es van activar els canals de cooperació policial amb agents dels Mossos d’Esquadra de la DIC Pirineu, que ja tenien en marxa una investigació sobre un presumpte traficant i un punt de venda d’estupefaents a la localitat catalana.

Segons la informació de la qual disposaven els investigadors dels Mossos d’Esquadra, el sospitós s’havia desplaçat a Lleida per a aconseguir més cocaïna i es disposaria a tornar a Os de Civís passant per Andorra. En aquell moment, es va organitzar un operatiu conjunt que va permetre que els policies del Grup de Delictes contra la Salut Pública de la Policia andorrana detinguessin el presumpte traficant, dijous a la tarda, gràcies a un ampli dispositiu desplegat a la frontera del riu Runer.

Durant l’escorcoll, i amb la col·laboració del Grup de Guies Canins, a l’home, de 46 anys, se li van trobar 44 grams de cocaïna a l’interior del cos, així com diversos elements que hauria utilitzat per a amagar la droga i intentar evitar que fos detectada. També portava més de 2.300 euros en efectiu, majoritàriament en bitllets de 50.

Atès que la venda de droga implicava la cooperació dels dos territoris, l’autoritat judicial va iniciar el procés per a activar una comissió rogatòria internacional i, aquest divendres al matí, agents de Mossos d’Esquadra i de la Policia d’Andorra han efectuat l’escorcoll al domicili del detingut, a la població catalana. En la inspecció s’han localitzat uns 5.000 euros en efectiu, també majoritàriament en bitllets de 50; una bàscula de precisió; elements que s’acostumen a utilitzar en el tràfic de drogues; així com bosses retallades per a preparar les dosis amb les mateixes característiques que les que se li van trobar al motorista arrestat, dimecres, amb 10 grams de cocaïna.

La investigació conjunta continua oberta i no es descarten més detencions.