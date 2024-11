L’Hospital de Cerdanya celebra 10 anys consolidat com a referent de cooperació sanitària transfronterera a Europa

Les autoritats i participants en la Jornada, amb la consellera de Salut, O. Pané, i el conseller d’UE i Acció Exterior, J. Duch (Govern.cat)

L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) – Hospital de Cerdanya celebra aquest any el 10è aniversari, que s’ha donat per finalitzat avui divendres amb la jornada “L’espai transfronterer a l’Europa de la salut”, amb més de 150 assistents. La trobada ha tingut lloc al Palau d’Esports i Congressos d’Alp i ha reunit autoritats, experts i representants d’institucions europees per a debatre les oportunitats i els desafiaments del model transfronterer.

Els 10 anys de l’hospital arriben en un moment decisiu per a la col·laboració sanitària transfronterera a Europa i han servit per a subratllar el paper pioner de l’AECT-Hospital de Cerdanya com a referent en l’àmbit de la salut pública a les regions frontereres. Obert a finals de 2014 i ubicat a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, l’Hospital de Cerdanya és encara avui l’únic hospital transfronterer i binacional a Europa.

La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, actualment presidenta del Consell d’Administració de l’AECT-Hospital de Cerdanya, ha compartit la celebració “d’un centre hospitalari únic a Europa tant per la seva governança i el seu funcionament com pel seu finançament, compartits entre dos països de la Unió, que ofereix atenció sanitària accessible i d’altíssima qualitat a ciutadans d’ambdós costats de la frontera. Una aposta transfronterera valenta en el seu dia, que avui és ja una referència a nivell europeu i un símbol de cooperació sanitària, gràcies, sobretot, a la tasca dels seus professionals.” El proper repte, ha assenyalat Pané, “és aconseguir que aquest espai transfronterer gaudeixi d’un marc jurídic únic, que reconegui la seva singularitat i la seva excepcionalitat, com recull el tractat de Barcelona, signat pels dos estats.”

Així mateix, el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha assenyalat que “aquest centre es va pensar com un exemple visible del que havia de ser la cooperació entre el nord i el sud, una cooperació basada en l’interès comú. I aquest és l’ADN de la pròpia construcció europea. Europa existeix perquè ha de servir l’interès comú.” Duch ha afegit que “l’Hospital és, també, un model de solidaritat, perquè va ser finançat en un 60% per la Unió Europea, i una mostra del que es pot fer en el marc de les relacions interpirinenques.”

Per la seva banda, el director general de l’ARS Occitanie, Didier Jaffre, ha posat l’Hospital de Cerdanya com a exemple de gestió, adaptació i proximitat, i ha animat a altres centres hospitalaris dels dos estats a seguir el seu exemple. Amb l’Hospital, ha afirmat, “els habitants dels dos costats de la frontera tenen accés a una mateixa atenció a la salut de molt alta qualitat”.

Manuel Szapiro, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, ha estat també present en l’acte i ha apuntat que “la cooperació transfronterera es troba al cor del projecte europeu. És per això que l’Hospital de la Cerdanya s’ha convertit en un símbol i un referent a la UE. Actualment, hi ha 150 milions d’europeus que viuen en regions transfrontereres que representen un 40% del territori europeu, per tant, esperem que aquest èxit europeu serveixi d’inspiració a altres territoris amb característiques semblants. Des de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona treballarem per a donar resposta i aportar solucions als reptes que encara planteja aquesta infraestructura sanitària innovadora, que dona servei a pacients de banda i banda dels Pirineus”.

Grégory Guibert, director general adjunt de l’Hospital, ha presentat el balanç dels primers 10 anys de funcionament del centre, “que exemplifica l’èxit de la cooperació entre catalans i francesos, i que ofereix atenció sanitària completa, segura i de qualitat als ciutadans d’ambdós costats de la frontera, en un territori muntanyós i allunyat dels grans centres sanitaris.“

El director general, Xavier Conill, ha presentat els principals reptes de futur, centrats en el desenvolupament de serveis de proximitat i la noció d’espai de salut transfronterer, subratllant que “el nostre hospital demostra com la col·laboració en el marc de la Unió Europea pot tenir un impacte directe, positiu i essencial en la vida quotidiana dels ciutadans.”

L’acte també ha inclòs ponències de destacats experts en cooperació transfronterera. Jean-Louis Valls, director de la Comunitat de Treball dels Pirineus, ha parlat sobre els esforços de col·laboració transfronterera als Pirineus, mentre que Martin Guillermo, secretari general de l’Associació Europea de Regions Transfrontereres, ha abordat els instruments actuals, com el programa B-Solutions, amb el qual es pretén facilitar la resolució de barreres administratives en zones transfrontereres.

La jornada ha deixat palès el compromís de l’Hospital de Cerdanya i les institucions europees amb una sanitat col·laborativa que travessi les fronteres nacionals, fent tangible el projecte europeu en el dia a dia dels ciutadans. La trobada ha finalitzat amb visites guiades a les instal·lacions hospitalàries, que han permès als assistents conèixer de prop el funcionament d’aquest projecte, un exemple únic de la visió europea que treballa per a una cohesió territorial efectiva i sostenible.

La commemoració del 10è aniversari de l’Hospital de Cerdanya coincideix amb la celebració, ahir dijous, dia 7 de novembre, a Barcelona, dels 20 anys de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Creada el 29 d’octubre de 2004, l’Euroregió és una organització de cooperació política, entre el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la Regió d’Occitània. Es va transformar en una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) el 2009, i per tant és reconeguda des d’aleshores com una institució de cooperació interregional d’àmbit europeu.