Judith Casal, presidenta del GP socialdemòcrata, anuncia la seva renúncia al càrrec per motius de salut

La consellera general i presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Casal, ha presentat la seva renúncia a l’escó per prescripció mèdica. En endavant la substituirà Laia Moliné, qui no s’incorporarà fins al 9 d’octubre. Des d’avui mateix, el síndic general, Carles Ensenyat s’integra al Grup Parlamentari Socialdemòcrata per a evitar la dissolució del grup en quedar-se, temporalment, amb dos consellers generals, tal com estableix l’article 29 del Reglament del Consell General.
Judith Casal, ha agraït el suport del síndic i dels seus companys de formació, així com de la resta de conselleres i consellers de forces polítiques que avui han assistit a la roda de premsa del seu comiat, dels quals ha rebut una forta ovació.
“Des del PS i el nostre grup parlamentari volem agrair-li la magnífica feina feta durant aquests anys al servei d’Andorra i la seva ciutadania i la seva generositat”, manifesten des de les files socialdemòcrates.