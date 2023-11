Un gos de la raça Dòberman (Getty images)

La raça Dòberman va ser creada a finals del segle XIX per Karl Friedrich Louis Dobermann, un taxista alemany que volia un gos de treball que fos lleial i protector. Els Dòberman són coneguts per les seves orelles, que són tallades en forma de punxa en alguns països, com els Estats Units, tot i ser una pràctica prohibida en molts altres llocs.

Els Dòbermans són gossos molt atlètics i han estat utilitzats durant força temps en moltes activitats esportives canines, com l’agilitat i el treball de protecció. Aquests animals també destaquen, especialment, per la seva intel·ligència.





Descripció física de la raça:

• Són gossos de mitjans a grans amb una aparença vigorosa i musculosa. Tenen un pelatge curt i brillant que generalment és de color negre i foc (amb marques marrons a les cames, la cara i el pit), encara que també poden ser totalment negres o totalment marrons.





Cura i necessitats:

• Exercici: Els Dòbermans són gossos molt actius i necessiten exercici diari. Caminar, córrer i jugar són activitats essencials per a mantenir-los sans i feliços.

• Educació: L’entrenament d’obediència és essencial.

• Cura del pelatge: Tenen un pèl curt que no requereix molta cura, però es recomana el raspallat regular per a mantenir la seva pell saludable.

• Salut: Com moltes races grans, els Dòbermans poden ser propensos a problemes de salut com la displàsia de maluc i cardiomiopatia. Cal fer visites regulars al veterinari.





Avantatges de tenir un Dòberman:

• Els Dòbermans són coneguts per ser uns gossos de guàrdia excel·lents. Són protectors dels seus propietaris.

• Intel·ligents i fàcilment educables: La seva intel·ligència fa que sigui fàcil entrenar-los per a diverses tasques i comandes.

• Fidels: Són gossos molt fidels i afectuosos amb les seves famílies.

• Energètics: Si ets una persona activa, un Dòberman pot ser un gran company d’entrenament i d’aventures a l’aire lliure.