Fa 55 anys els Beatles editaven l’anomenat “Àlbum Blanc”

Cançó que forma part del popular “Àlbum Blanc” dels Beatles

Un 22 de novembre de 1968, ara fa 55 anys, s’editava el disc dels Beatles conegut -a manca de títol- com “Àlbum blanc”. Un doble llarga durada amb el grup entrant ja en fase de desintegració, però que recull tot el potencial que eren capaços de desenvolupar a l’estudi d’enregistrament, innovant i experimentant.

Molts consideren aquest treball com la seva gran obra, però… és que potser hi ha un disc dolent dels Beatles? No tenen tots com a nota un excel·lent? Si no l’has escoltat, t’estàs perdent un dels capítols essencials de la història del rock.





Font: EfeEme.com