La Pujada Arinsal ja té definit el programa

La Pujada Arinsal, prova que organitza l’Automòbil Club d’Andorra i que es disputarà els dies 19 i 20 de juny, ja té definit el programa i l’horari amb què se centrarà el cap de setmana andorrà de velocitat, dos dies intensos en els quals l’espectacle es combinarà amb el gaudi de la natura del país. La prova serà puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió.

Després dels darrers canvis en les proves de muntanya del veí país, la Pujada Arinsal serà la segona cursa del campionat francès per al que puntua. El certamen s’iniciarà el cap de setmana anterior (12-13 de juny) a Super Lioran-Cantal (Auvergne-Rhône-Alpes), de manera que arribarà a Andorra amb els primers favorits ja definits. Després d’Arinsal (19-20 de juny) el campionat es desplaçarà fins a La Pommeraye (Maugues-sur-Loire), els dies 26 i 27 de juny.

Programa de la cursa andorrana:

Dissabte 19 de juny

09:30 – Tancament de la carretera CS520 (d’Arinsal a Comallemple)

10:00 – Entrenaments lliures

11:30 – Entrenaments oficials 1

13:00 – Entrenaments oficials 2

15:00 – 1a cursa oficial

Diumenge 20 de juny

08:00 – Tancament de la carretera CS520

09:00 – Entrenaments lliures

10:00 – 2a cursa oficial

12:00 – 3a cursa oficial

Totes les pujades d’entrenaments i de cursa de la Pujada Arinsal 2021 es correran a la CS520 d’Arinsal a Comallemple, entre les fites 0,300 i 4,300, en total 4 km amb un desnivell mitjà del 8,9%. El parc de sortida i el village de la prova estaran situats en ple centre d’Arinsal.

El campionat de França per al que puntua la Pujada Arinsal està reservat a vehicles Sport (Sèrie A) i de Producció (Sèrie B), màquines amb una reglamentació tècnica específica. Qualsevol vehicle que no compleixi la normativa francesa podrà competir en una categoria creada especialment per l’Automòbil Club d’Andorra: la ‘Sèrie Nacional’, que permetrà que monoplaces, biplaces, grans turismes, turismes o vehicles clàssics de qualsevol mena puguin participar a Arinsal amb classificacions i premis específics.

Mesures sanitàries

Tot el principat d’Andorra gaudeix d’una situació epidemiològica bona i plenament activa respecte a la contenció de la pandèmia. Les mesures que s’adoptaran al voltant de la Pujada Arinsal seran les màximes per a que pilots i espectadors visitants puguin gaudir de l’esport del motor amb seguretat personal i també de cura respecte els demés.

L’organització ha elaborat un document en el qual s’indica el protocol que han de seguir els participants espanyols i francesos per a entrar i sortir del territori andorrà. Aquest document està disponible és el següent enllaç: https://bit.ly/3y6nzha.