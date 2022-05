La Policia deté un jove per amenaçar a través de les xarxes socials

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 12 persones durant aquesta darrera setmana (del 25 d’abril a l’1 de maig de 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (4). Destaca la detenció d’un jove que amenaçava a través de les xarxes socials.

El 27/04/2022 a les 12:55 hores a Escaldes-Engordany, un home de 22 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat. L’acusat és detingut en seguiment d’una denúncia per amenaces a través de les xarxes socials.

El 29/04/2022 a les 13:16 hores a Escaldes-Engordany, un home de 36 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte en el tràfic jurídic. Durant el mes de gener, el Servei d’Immigració rep una sol·licitud per a l’obtenció d’una autorització d’immigració de residència i treball per part de l’interessat. Verificada la documentació aportada, es detecta que un document relatiu a la seva activitat laboral al seu país d’origen és inautèntic, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

El 27/04/2022 a les 10:45 hores a la frontera del DCNJ, un home de 44 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte en el tràfic jurídic. L’interessat s’identifica amb un permís de residència d’un país europeu, el qual una vegada verificat es constata que és inautèntic.

El 25/04/2022 a les 16:55 hores a Escaldes-Engordany, un home de 20 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una pena d’arrest nocturn al Centre Penitenciari-.

Delictes contra la salut publica

El 30/04/2022 a les 19:00 hores a la frontera DCNJ, una dona de 22 anys és detinguda mentre accedia al Principat com a passatgera d’un turisme particular i duia 1’8 grams de metamfetamina.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Aquesta setmana s’han detingut 7 persones per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues: 3 persones en un control rutinari, 2 en una parada rutinària, 1 per accident amb danys materials, i finalment, 1 més en un control a requeriment d’un agent de circulació del Comú d’Escaldes-Engordany.