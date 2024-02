La Policia deté els presumptes autors de sis furts amb força en establiments d’Arinsal i evita que tornin a actuar

Un control policial a Arinsal (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir la matinada de dijous els presumptes autors de sis furts amb força comesos la nit de dilluns a dimarts en establiments d’Arinsal. Es tracta de quatre homes de 26, 30, 34 i 43 anys originaris de països de l’est i membres d’una banda organitzada.

Des del moment en què el Cos va tenir constància dels fets, es va iniciar la investigació i es va reforçar la vigilància arreu del país. En un dels controls que s’estaven efectuant en diversos punts del territori, una patrulla va aturar el cotxe on viatjaven els sospitosos, la descripció dels quals coincidia amb la de les persones que es buscaven.

En el registre al vehicle, la Policia va trobar diverses eines susceptibles de ser utilitzades per a cometre furts amb força, com martells, tornavisos, una pota de cabra, llums frontals, una clau anglesa i guants, entre altres. A més, duien plaques de matrícules per a anar-les intercanviant i dificultar-ne el seguiment.

Ho tenien tot a punt per a tornar-ho a intentar, però la ràpida actuació de la Policia i l’estreta col·laboració entre les àrees de Policia Judicial i Investigació Criminal i de Seguretat Ciutadana ha evitat que aquesta banda organitzada tornés a delinquir.

Els detinguts, amb desenes d’antecedents a altres països d’Europa per furts amb força, van fer servir un modus operandi similar en els quatre hotels i els dos locals de restauració on van actuar. Mentre dos hi entraven, els altres dos s’encarregaven de vigilar amb el cotxe preparat per a una possible fugida. El seu objectiu eren els diners de les caixes registradores. S’emportaven els calaixos, els buidaven i després els llençaven prop dels establiments.

La investigació també ha determinat que van entrar i sortir del país la mateixa nit. El valor dels danys i dels diners sostrets supera els 3.000 euros.

Han passat a disposició judicial aquest divendres al matí.

La Policia recomana als establiments que disposin de sistemes de seguretat com càmeres o alarmes que els vagin revisant periòdicament.